Следователи начали проверку после того, как новосибирские учёные пожаловались на низкие зарплаты

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи начали проверку после того, как ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН пожаловались на то, что их зарплата составляет меньше положенного. Об этом стало известно сегодня, 9 февраля.

— Сейчас устанавливается круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Кроме того, в ходе проведенной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым, — пояснили в Следственном комитете. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, проблему с оплатой работы ученых подняла одна из научных сотрудниц института, Анастасия Проскурина. В понедельник, 7 февраля, она сообщила о том, что получает 25 тысяч рублей за работу на полную ставку вместо обещанных ученым 200 % средней зарплаты в регионе.

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