Врачи рассказали о состоянии 9-летней девочки, избитой на горке в Новосибирске

Трое мальчиков напали на девочку у горки рядом со школой. Фото: Евгения ГУСЕВА

9-летнюю сибирячку, которая стала жертвой жестоких школьников после конфликта на снежной горке в Октябрьском районе Новосибирска, отпустили домой.

Девочка не получила серьезных физических травм, но ей предстоят встречи с психологами, чтобы побороть эмоциональные страхи и стресс. Потерпевшей также рекомендовано пока не посещать школу и пройти курс восстановительной терапии.

— Девочку выписали. Состояние удовлетворительное. Ей рекомендован постельный режим, наблюдение у специалистов в поликлинике по месту жительства и курс физиотерапии, — рассказал КП-Новосибирск главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

Напомним, 31 декабря на Ключ-Камышенском плато рядом со школой № 155 неизвестные ребята втроем набросились на 9-летнюю девочку после совместного катания на горке. Причиной конфликта между детьми могло стать обычное детское соперничество в очереди на спуск. Сейчас в этой истории разбираются следователи Следственного комитета. Они изучают видео с камер наблюдения школы, на котором были запечатлены все участники событий.

— В настоящее время следователи устанавливают личности детей, которые напали на девочку. По факту случившегося проводится проверка, — сообщил представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Михаил Третьяков.

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