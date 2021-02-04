Появилось видео с горки в Новосибирске, где избили 9-летнюю девочку

Ученики часто проводят выходные на горке рядом со школой. Фото: соцсети.

Следователи изучают запись с камеры видеонаблюдения, чтобы установить личности детей, напавших на третьеклассницу.

В школу № 155 на Ключ-Камышенском плато сегодня нагрянула проверка департамента образования Новосибирска. Специалисты подключились к ситуации и готовы оказать содействие правоохранительным органам.

— Мы изучили видео практически за весь тот день, 31 января. К сожалению, там видны только силуэты ребят, их было всего четверо на горке. Но вот лица разглядеть невозможно, — рассказал КП-Новосибирск директор школы № 155 Александр Дмитриев.

В школе всем ученикам озвучили предложение честно признаться в содеянном. Но пока дети упорно хранят молчание и не спешат делать чистосердечное признание.

Вероятно, что с помощью специальных программ следствию все-таки удастся увеличить кадры и опознать хулиганов.

Стоит отметить, что сам инцидент в объектив камеры не попал. Но, по словам пострадавшей ученицы, напали на нее именно те мальчики, с которыми она каталась на горке.

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