«Дочка притворилась мертвой, чтобы больше не били»: школьники напали на 9-летнюю девочку после конфликта на ледяной горке

Дети превратили в горку большой сугроб. Фото: соцсети.

Очередное ЧП с участием подростков произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Ссора учеников начальной школы на ледяной горке превратилась в жесткое побоище. Об инциденте стало известно из социальных сетей. В одном из пабликов мама пострадавшей девочки обратилась к подписчикам в поисках очевидцев этой драки.

— 31 января примерно в 15.10-15.20 часов трое мальчиков-подростков избили, испинали мою дочь. Это произошло за магазином «Холди» на Ключ-Камышенском плато. Сейчас девочка в реанимации. Прошу отзовитесь, не останьтесь равнодушным, у нас у всех дети, — написала мама ребенка в социальных сетях.

Мы связались с женщиной и выяснили подробности этой недетской драки. Как выяснилось, Настя* в выходной день пошла одна покататься на горке. Там были и другие ребята. Когда девочка уже собралась уходить домой, мальчишки догнали ее и повалили в снег. Предположительно, конфликт между детьми произошел из-за очереди на горку. Сначала школьники словесно оскорбляли друг друга, а потом в ход пошли кулаки.

— Они стали ее обзывать, грубить, а потом повалили на снег втроем и начали пинать так сильно, что дочка притворилась мертвой, чтобы больше не били, — рассказала КП-Новосибирск мама Насти. — Я не знаю, сколько она там пролежала так. Пришла домой вся в слезах, избитая, мы вызвали скорую помощь.

Пострадавшего ребенка сразу же госпитализировали в отделение травматологии детской городской больницы. У школьницы было подозрение на перелом позвоночника и сотрясение головного мозга, но, к счастью, все обошлось. Обследование показало, что у Насти многочисленные ушибы и синяки. Уже завтра врачи готовы выписать девочку домой.

— Мне сразу не сказали, куда ее увезли, поэтому я решила, что все очень плохо и дочь положили в реанимацию. Повезло, что нет серьезных травм. Хотя она очень сильно пострадала психологически, и мы будем обращаться к специалистам, чтобы они избавили ее от дальнейших страхов. Ведь Насте и дальше ходить на занятия в эту школу. А ребята, которые ее избили, думаю, учатся там же, — предполагает мама девочки.

Женщина переживает, что подростки начнут травить Настю и издеваться над ней. В этой истории уже разбираются полицейские, но пока личности виновных мальчишек не установили.

— Выявили круг детей, кто в этот день был на горке. Полиция работает с ними, но мы еще не знаем, кто конкретно напал. Только что мы просмотрели видеонаблюдение, на кадрах нет самого конфликта. Видно издалека, что в течение 20 минут дети катаются на горке, различаются только их силуэты, — сообщил КП-Новосибирск Александр Дмитриев, директор школы, рядом с которой произошел инцидент. — Случай, конечно, серьезный, для нас это ЧП. Разберемся. Мне очень жаль, что наши дети так себя проявили, особенно ученики начальной школы.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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