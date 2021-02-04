В Новосибирске министерство образования и следователи ищут детей, которые избили 9-летнюю девочку на горке

Причину конфликта между детьми выясняют следователи. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП в Октябрьском районе на снежной горке у школы заинтересовало следователей СК и Министерство образования региона.

Инцидент произошел 31 января. Ученики школы № 155 избили и оскорбили словесно 9-летнюю девочку. После конфликта третьеклассница попала в больницу. Травматологи диагностировали у нее множественные ушибы и синяки.

— Они поссорились из-за чего-то и когда Настя* собралась уже уходить домой, то завалили ее в снег и стали втроем пинать. Дочке пришлось притвориться мертвой, чтобы мальчишки отстали. Она узнала в обидчиках учеников нашей школы, все они учатся в младших классах, — рассказала мама пострадавшего ребенка.

Полицейские уже побывали в учебном заведении и даже просмотрели камеры видеонаблюдения школы. Правда, установить опознать хулиганов пока не удалось. После общественного резонанса этим случаем заинтересовались в СК.

— Нам передали материалы проверки. Сейчас сотрудники выясняют личности детей, принимавших участие в драке, — прокомментировал представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Михаил Третьяков.

В учебное заведение сегодня, 4 февраля, запланирован выезд комиссии департамента образования для рассмотрения всех обстоятельств случившегося ЧП.

Мама Насти* не намерена прощать жестокий поступок подростков и надеется, что обидчики ее дочери будут наказаны по закону.

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