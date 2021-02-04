Новосибирские ученые получили систему наблюдения за эмбрионами мышей с генами человека

Система визуализации CYTATION 5 ускорило работу ученых. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН разработали систему наблюдения за эмбрионами мышей с генами человека. Это система визуализации CYTATION 5, которая ускорила работу ученых. Теперь они могут выводить жизнеспособных мышей в более быстрые сроки.

— Система успешно установлена, сотрудники лаборатории прошли обучение и уже опробовали новое оборудование. Комплекс CYTATION 5 позволяет непрерывно наблюдать за развитием эмбрионов на ранних стадиях развития, оценивать их жизнеспособность и отбирать качественных эмбрионов для хранения и размножения, — сообщает пресс-служба Института Цитологии и генетики СО РАН.

Ранее ученым приходилось отбирать эмбрионы мышей, выведенных с помощью новых технологий, практически «вслепую», выясняя их особенности по ходу работы. Мыши, в геном которых встроен ген человека, используются как модель для исследований человеческих заболеваний.

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