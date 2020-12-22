В Новосибирске 15-летний подросток в черном пуховике ушел к друзьям и пропал

В Новосибирске пропал 15-летний подросток. Фото: предоставлено «Маяк»

В Первомайском районе Новосибирска ушел из дома по улице Газонная 15-летний Максим Сурков и пропал. Последний раз его видели 19 декабря. Об этом рассказали в поисковом отряде «Маяк».

— Родным он сказал, что ушел к друзьям, — пояснили КП-Новосибирск в «Маяке».

Приметы подростка: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Парень был одет в черный пуховик, черные штаны и черные ботинки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам 112 или 8 — 951 — 393 — 0911.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске пропала семья с маленькими дочками на черном «Кадиллаке». Позже выяснилось, что супруги с детьми выключили телефоны и тайно улетели в Москву. Джип нашли на парковке в центре города с фальшивым госномером. Друзья пары рассказали, что перед своим исчезновением мужчина занял у них около 10 миллионов рублей.

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