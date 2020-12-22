В Новосибирске 15-летний подросток в черном пуховике ушел к друзьям и пропал

В Новосибирске пропал 15-летний подросток. Фото: предоставлено «Маяк»
В Первомайском районе Новосибирска ушел из дома по улице Газонная 15-летний Максим Сурков и пропал. Последний раз его видели 19 декабря. Об этом рассказали в поисковом отряде «Маяк».
— Родным он сказал, что ушел к друзьям, — пояснили КП-Новосибирск в «Маяке».
Приметы подростка: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Парень был одет в черный пуховик, черные штаны и черные ботинки.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просьба сообщить по телефонам 112 или 8 — 951 — 393 — 0911.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске пропала семья с маленькими дочками на черном «Кадиллаке». Позже выяснилось, что супруги с детьми выключили телефоны и тайно улетели в Москву. Джип нашли на парковке в центре города с фальшивым госномером. Друзья пары рассказали, что перед своим исчезновением мужчина занял у них около 10 миллионов рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Я никого не кидал»: пропавший с миллионами и семьей Александр Фреюк рассказал свою версию.
Он вышел на связь с подписчиками в социальных сетях. (подробнее)
«Он кинул вообще всех!»: семья с детьми из Новосибирска, которую ищут по всей России, перед своим исчезновением назанимала миллионы у своих знакомых.
Александр Фреюк за несколько недель до пропажи объехал друзей, чтобы взять у них денег под процент. (подробнее)
В Новосибирске «Кадиллак», на котором пропала семья с маленькими детьми, нашли с фальшивым госномером.
Владелец автомобиля рассказал, как отдал его в аренду и где его потом нашел. (подробнее)
Следы загадочно исчезнувшей семьи с детьми из Новосибирска теряются в аэропорту, а их «Кадиллак» нашли в неожиданном месте.
Есть версия, что супруги вместе с дочками спешно покинули Новосибирск по какой-то причине. (подробнее)