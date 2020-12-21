«Я никого не кидал»: пропавший с миллионами и семьей Александр Фреюк рассказал свою версию

Александр записал обращение для подписчиков. Фото: соцсети.

Загадочно исчезнувшая в Новосибирске семья с двумя маленьким детьми так и не раскрыла место, где они сейчас находятся. 28-летний Александр Фреюк, узнав, что может быть подозреваемым в мошенничестве, записал видеообращение для друзей и партнеров по бизнесу. Напомним, оказалось, что перед исчезновением семья назанимала миллионы у знакомых.

— Вы когда-нибудь блевали от того, что у вас пошло все не так? Когда вас кинули и все так просто завертелось, все начали смотреть, копаться в личных вещах…. Партнеры по бизнесу сделали поспешные выводы и после этого еще все пришло к огласке в СМИ. Многие на этом хотят поживиться. Я никого не кидал. Но по порядку я расскажу обо всем, как есть на самом деле, а не так как пишут и так далее, — заявил Александр.

На этой интригующей фразе запись заканчивается. В итоге мужчина так и не объяснил, что произошло с его семьей.

На страничке пользователя даже отмечена геопозиция «Новосибирск». Но родные и близкие семьи уверяют, что их нет в городе.

В последний раз камеры зафиксировали Фреюк с детьми в Москве в аэропорту «Внуково». Потом очевидцы утверждают, что видели их на Киевском вокзале, а дальше след сибиряков потерялся.

— Уже четверо наших знакомых, кому Александр должен деньги написали сегодня заявление в полицию, — рассказала КП-Новосибирск Олеся Рыбкина, тоже потерпевшая от действий Александра. — Полицейские уже ищут его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он кинул вообще всех!»: семья с детьми из Новосибирска, которую ищут по всей России, перед своим исчезновением назанимала миллионы у своих знакомых

Александр Фреюк за несколько недель до пропажи объехал друзей, чтобы взять у них денег под процент (подробнее)

Следы загадочно исчезнувшей семьи с детьми из Новосибирска теряются в аэропорту, а их «Кадиллак» нашли в неожиданном месте.

Есть версия, что супруги вместе с дочками спешно покинули Новосибирск по какой-то причине. (подробнее)

В Новосибирске «Кадиллак», на котором пропала семья с маленькими детьми, нашли с фальшивым госномером

Владелец автомобиля рассказал, как отдал его в аренду и где его потом нашел (подробнее)

Новосибирские полицейские восстановили маршрут загадочно пропавшей семьи, уехавшей на «Кадиллаке»

Истинная причина, почему супруги с детьми сбежали в Москву, до сих пор неясна (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru