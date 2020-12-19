Следы загадочно исчезнувшей семьи с детьми из Новосибирска теряются в аэропорту, а их «Кадиллак» нашли в неожиданном месте

Стали известны новые подробности исчезновения семьи с дочками. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

КП-Новосибирск стали известны новые подробности загадочного исчезновения семьи Александра и Натальи Фреюк с маленькими дочками. Напомним, тревогу забил отец Александра, он обратился в полицию и к волонтерам. Мужчина говорит, что сын с невесткой и внучками уехали к знакомой, 17 декабря они перестали выходить на связь. Переживал, что с ними могло что-то случиться, ведь семья пропала на новой машине. Сообщалась, что Кадиллак они купили всего неделю назад.

Как стало известно КП-Новосибирск, следы семьи теряются в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Там их засняла камера видеонаблюдения: родители с детьми регистрировались на рейс до Москвы. Об этом КП-Новосибирск рассказал брат Натальи, мамы девочек.

— В Москве их еще не нашли. Странно, что они никому не сообщили, что куда-то летят, и не выходят на связь, телефоны отключены. Прятаться им вроде не от кого, — поделился с КП-Новосибирск Александр.

Эту информацию подтвердили и правоохранители. По их словам, сейчас устанавливается дальнейший маршрут семьи.

Также КП-Новосибирск стало известно, что дорогой Кадиллак, на котором семья якобы уехала к подруге, не был куплен супругами неделю назад, о чем сообщалось ранее.

— Александр его взял в аренду. Владелец автомобиля нашел его сам, как только узнал о поисках семьи, пропавшей на «Cadillac Escalade». Нашел в неожиданном месте, но в черте Новосибирска, — рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с поисками.

Добавим, что глава семейства Александр занимается продажей автомобилей: он покупал поддержанные машины и перепродавал их. Для этого Александр создал аккаунт в Инстаграме. Там он демонстрировал дорогие «Мерседесы». Полицейские продолжают устанавливать местонахождение семьи.

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По данным с камер видеонаблюдения, город они не покидали (подробнее).

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