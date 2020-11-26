Избитый Павел Прилучный расплатился со своими долгами

У Павла Прилучного долгов перед приставми нет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока избитый Павел Прилучный находится в больнице, его фамилия наконец-то исчезла из базы должников новосибирских судебных приставов. Еще летом он задолжал 200 рублей - не заплатил судебную пошлину после развода с бывшей супругой Агатой Муцениеце.

Сейчас, судя по базе должников на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, актер со всеми претензиями разобрался и 200 рублей оплатил. Так что теперь вопросов к артисту у приставов нет.

Напомним, у Павла Прилучного больше года то и дело возникают проблемы с судебными приставами. То он задолжал по налогам около 150 тысяч рублей, то не заплатил штраф за парковку в Москве — 5 тысяч рублей. Но эти долги Прилучный тоже заплатил.

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