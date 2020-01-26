2020-01-26T09:13:49+03:00
Общество

За звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным охотятся судебные приставы

Популярный актер из Новосибирска задолжал крупную сумму по налогам: он должен выплатить 150 тысяч рублей
Никита МАНЬКО
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Актер ужзе четыре года успешно скрывается от приставовАктер ужзе четыре года успешно скрывается от приставовФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Звезда российского сериала «Мажор» Павел Прилучный уже два года находится в базе судебных приставов. Актер задолжал выплаты по земельному, имущественному и транспортному налогу — взыскать деньги потребовал Октябрьский районный суд.

Сейчас актера ищут судебные приставы Москвы, Подмосковья и Новосибирска. К слову, ранее Павел Прилучный уже попадал в базу судебных приставов из-за долгов. Так, после штрафа ГИБДД в 2017 году и госпошлины по суду исполнительные листы были возвращены государству из-за «невозможности установить местонахождение должника».

Напомним, Павел Прилучный родился в Казахстане, в детстве переехал в Бердск. Затем закончил Новосибирский театральный институт, играл в местных театрах. В феврале актер запланировал гастроли в Новосибирске с премьерой спектакля «Косметика врага».

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Однако его жена Агата Муцениеце назвала эту историю сплетнями и от подробных комментариев отказалась.(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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