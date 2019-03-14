«Приставал ко всем, снимал штаны»: Павла Прилучного обвинили в дебоше в новосибирском стрип-клубе

Звездный скандал разгорелся после того, как в Телеграм-канале YOBAJUR появилась пикантная история о звезде «Мажора» и «Закрытой школы» - актере Павле Прилучном. Прислал ее якобы сотрудник новосибирского стрип-бара. Он в красках описал, как артист повеселился в клубе во время гастролей.

ПОЧТИ НЕ ЖЕНАТ

- Вел он себя неадекватно, явно был под чем-то. Приставал ко всем: к персоналу, к охране. Не мог ходить, снимал штаны и говорил, что уже почти не женат, - перечислял «подвиги» Прилучного сотрудник клуба. - Долго не мог расплатиться, хотя счет был на 30 тысяч рублей. Его бросил водитель, он хотел забрать девушек из клуба. В общем, мерзкий тип очень…

В послужном списке Прилучного это уже не первый скандал: накануне Нового года появились слухи, что актер избил собственную жену в их подмосковном особняке. Полицию тогда вызвала пиар-агент Агаты - Мариам Халилова, но сама артистка отказалась писать заявление и фиксировать побои. Потом Павла уличили в неверности: очевидцы утверждали, что, пока он снимался в Калининграде в сериале «В клетке», скупал алкоголь и презервативы и приводил в отель разных девушек…

Но совсем недавно, казалось, в их семье все стало налаживаться: актер сделал романтичный подарок жене на 30-летие - отвез ее в Венецию. И Агата выставила в «Инстаграме» свое фото в шикарном платье с подписью: «Я уже праздную! Благодаря величайшему мужчине!» А потом - снимок в гондоле. Супруги растят сына и дочку, а тут - новый скандал… «Комсомолка» решила проверить, насколько правдив новый слух о дебоше Прилучного и их расставании с Агатой.

Тот самый скандальный пост в «Телеграме».

В НОВОСИБИРСКЕ БЫЛ С ЖЕНОЙ

Начнем с того, что в Новосибирск зимой Прилучный действительно приезжал, но полтора месяца назад: 25 января он играл на сцене ДКЖ в спектакле «Аферисты поневоле».

- В этом спектакле Павел играет вместе со своей супругой Агатой, и она тоже приезжала в Новосибирск, - коротко прокомментировали в концертном агентстве ARTISTIKA. А вот о дебоше в стрип-клубе говорить наотрез отказались.

Раз Павел выступал в ДКЖ, вряд ли он поехал бы куда-то далеко. Так что нам оставалось обзвонить стрип-клубы, которые находятся неподалеку, и попытаться найти того самого сотрудника. В «Естествознании» и «Чарли» ответ был одинаковый.

- Сведения о том, кто был нашим клиентом и как отдыхал в клубе, мы не разглашаем, - спокойно отвечали администраторы.

А вот в Mour'a Mour трубку взяла сама директор, и ее реакция была куда эмоциональнее:

- У этого сотрудника, запустившего совершенно недопустимую информацию, имя есть? Если это действительно наш сотрудник, то мне будет очень интересно знать, что это за человек, чтобы с ним проститься!

bugevuge Павел и Агата уверяют, что они снова вместе и никаких измен в их жизни нет.

Но опять же ни слова о том, был дебош или нет…

«НАМ ЭТА ТЕМА НЕИНТЕРЕСНА!»

Чтобы поставить точку в этой истории, нам оставалось позвонить самим Прилучным. До Павла дозвониться не удалось, а вот Агата, которая была на гастролях вместе с мужем, трубку взяла.

- Слушайте, вы знаете, я не люблю подобные слухи и даже не буду это комментировать, - возмутилась Агата. - Про нас в последнее время очень много слухов, поэтому по любым подобным вопросам можете мне даже не звонить.

- Кто это? - послышался на том конце трубки голос Павла Прилучного.

- Про тебя это, журналист, - с усмешкой ответила Агата, а потом обратилась уже к нам: - Мы не будем разговаривать об этом, нам эта тема неинтересна!..

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