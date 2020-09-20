За «мажором» Павлом Прилучным после развода охотятся судебные приставы

Павел Прилучный снова числится в должниках. Фото: Борис КУДРЯВОВ

У Павла Прилучного уже год то и дело возникают проблемы с судебными приставами. То он задолжал по налогам около 150 тысяч рублей, то штраф за парковку в Москве — 5 тысяч рублей — никак не мог оплатить. Но перед разводом в должниках звезда «Мажора» числиться перестал: все оплатил, никаких претензий к нему не было. И вот актер снова угодил в базу судебных приставов Новосибирской области (в этом регионе он учился в театральном и прописан). На этот раз долг оказался связан напрямую с разводом.

Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, актер так и не рассчитался с судом за заседание о расторжении брака.

— Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 200 рублей, — рассказали КП-Новосибирск в Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области. — Исполнительное производство вступило в силу с 20 августа.

А вот у его бывшей супруги — Агаты Муцениеце — судя по базе судебных приставов, никаких долгов нет, и все нужные пошлины она оплатила. Но говорить с журналистами ни о долгах супруга, ни о нем самом она не торопится.

— Слово выходной, личное пространство вам знакомы? — отрезала Мариам, пиарщик экс-супруги звезды «Мажора».

К слову, еще полгода назад та же Мариам вступалась за Павла:

— Поймите, он занятой человек, просто забыл оплатить, — объясняла она корреспондентам КП-Новосибирск.

Да и сама Агата за словом в карман не лезла:

— График работы плотный, человек просто мог не уследить, у меня такое уже бывало, — говорила артистка. — Я даже несколько раз лично ездила в налоговую, проверяла свои долги, они вдруг возникали через неделю. Это бардак в налоговой! Если бы система была удобной, прозрачной, не было бы долгов.

Но сейчас у Павла другая возлюбленная — Мирослава Карпович, и она после негатива, обрушившегося на нее в соцсетях, общаться с журналистами не спешит. У самого же Прилучного сейчас немало забот: впереди съемки нового сезона сериала «В клетке», в котором его бывшая жена после развода лишилась роли. Найдет ли он время во время съемок рассчитаться с долгами — скоро узнаем.

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