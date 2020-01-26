2020-01-26T10:33:13+03:00
Звезды

«Это бардак!»: жена Павла Прилучного отреагировала на его долги и розыск приставами

Звезда сериала «Мажор» задолжал по налогам около 150 тысяч рублей, его ищут приставы уже несколько лет
Никита МАНЬКО
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Жена Павла Прилучного оправдывает супруга-должника.Жена Павла Прилучного оправдывает супруга-должника.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Павел Прилучный вновь попал в скандал, на этот раз финансовый. Оказалось, что звезду сериала «Мажор» разыскивают приставы Новосибирской области. Актер, который раньше жил в Новосибирске, учился в местном театральном училище, задолжал государству около 150 тысяч рублей. Так, в ноябре 2018 года Октябрьский районный суд Новосибирска потребовал взыскать с актера долги по земельному, имущественному и транспортному налогу. Также Павел не оплатил штраф ГИБДД в 2016 году. Итого набежала приличная сумма — около 150 тысяч рублей.

Несколько лет назад Прилучный официально сменил прописку новосибирскую на столичную, но по долгам так и не рассчитался. Сейчас его фамилия висит в базе должников УФССП.

Долги Прилучного в базе приставов.

Долги Прилучного в базе приставов.

КП-Новосибирск дозвонилась до его супруги — Агаты Муцениеце. О долгах мужа она узнала именно от «Комсомолки», говорит, первый раз слышит, что Павла ищут приставы.

— Я не проверяла, сколько он должен. Это надо ехать в налоговую. Все возможно, потому что график работы плотный, человек просто мог не уследить, у меня такое уже бывало, — рассказала КП-Новосибирск Агата Муцениеце, встав на сторону супруга-должника. — Я даже несколько раз лично ездила в налоговую, проверяла свои долги, они вдруг возникали через неделю. Это бардак в налоговой! Если бы система была удобной, прозрачной, не было бы долгов, — считает актриса.

Под конец беседы она назвала происходящее недоразумением и пообещала, что муж оплатит долг.

Сейчас Павел Прилучный активно работает над авторской постановкой французской пьесы «Косметика врага», гастроли которой запланированы 14 февраля в Новосибирске. Интересно, если Прилучный не успеет оплатить долг, будут ли в числе зрителей на его спектакле судебные приставы?..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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