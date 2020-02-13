Звезда «Мажора» Павел Прилучный выплатил 150 тысяч долга приставам

Самый известный «Мажор» страны - Павел Прилучный – наконец-то расплатился с долгами. Напомним, еще три недели назад судебные приставы требовали с него ни много ни мало, а 150 тысяч рублей.

Долг накопился из-за того, что актер вовремя не заплатил по налогам. Долгое время Прилучный прописан был в Новосибирске. В итоге в ноябре 2018 года Октябрьский районный суд этого города потребовал взыскать с актера долги по земельному, имущественному и транспортному налогу.

В интервью КП-Новосибирск его супруга Агата Муцениеце пообещала, что актер все долги погасит, он просто про них не знал. 12 февраля Прилучный приехал со спектаклем в Новосибирск. Казалось бы: вот он шанс судебных приставов. Сразу со сцены берите должника. Но выяснилось, что Павел позаботился о том, чтобы гастроли прошли гладко. Рассчитался с долгами.

– Долг был оплачен Прилучным еще до приезда в Новосибирск. Скоро его фамилия будет удалена из базы должников, — рассказали КП-Новосибирск в УФССП по Новосибирской области.

Долг Прилучного в базе приставов. Фото: r54.fssprus.ru.

Но если с новосибирскими приставами проблем у Павла нет, то теперь претензии к нему есть у их московских коллег.

- Артист должен 5 тысяч рублей за неправильную парковку в Москве, срок оплаты – до 15 февраля, - пояснили в ведомстве. – Исполнительное производство свежее, от 10 февраля.

Гастрольный график сейчас у артиста плотный: 13 февраля Прилучный с тем жнее спектаклем «Косметика врага» выступает в Барнауле, 14 – в Томске. Так что, вероятнее всего, если актер и оплатит долг, то уже в последней день, когда вернется в Москву.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Павел Прилучный родился в Казахстане, но после смерти отца перебрался в Россию: в город Бердск, что под Новосибирском. В Новосибирске он поступил в местное театральное училище, которое окончил в 2005 году. Потом переехал в Москву, где поступил ГИТИС. Всероссийская слава к актеру пришла после ролей в сериалах «Закрытая школа», «Мажор» и «Метод Фрейда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным охотятся судебные приставы

Популярный актер из Новосибирска задолжал крупную сумму по налогам: он должен выплатить 150 тысяч рублей (подробнее).

«Это бардак!»: жена Павла Прилучного отреагировала на его долги и розыск приставами

Жена звезды сериала «Мажор» уверена, что он просто не уследил за тем, что он в приципе что-то должен (подробнее).

Жених Бузовой в Новый год рассчитался по всем долгам

Давид Манукян вылетел в Таиланд законно — приставы открыли ему границы (подробнее).

Сбежал от долгов к Бузовой: за топовым блогером Давой охотятся судебные приставы

Давид Манукян только с виду мальчик-мажор. За роскошной картинкой скрываются судебные тяжбы и долги (подробнее).