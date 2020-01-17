Жених Бузовой в Новый год рассчитался по всем долгам

О двойной жизни 26-летнего жениха Бузовой Давида Манукяна судачат уже несколько месяцев. Мол, вот они — блеск и нищета шоу-бизнеса. С одной стороны, в Инстаграме блогера-десятимиллионника есть все атрибуты красивой жизни: роскошные тачки, отпуск на фешенебельных курортах, от брендов рябит в глазах. А с другой, Манукян — злостный должник, которому судебные приставы закрыли выезд за границу.

Долги Давида на виду - в открытой базе приставов.

В родной Новосибирской области несколько лет назад парень провернул аферу: продал одну и ту же квартиру сразу двум покупателям. Суд обязал «застройщика» вернуть деньги — около 600 тысяч рублей, но рассчитываться с долгами Дава не торопился. За рубеж, как полагают приставы, Манукян летал через Белоруссию: там российских должников не «пробивают» по базам.

Долги Манукяна обновляются. Рассказывает замруководителя УФССП Елена Кириллова. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Сейчас Бузова с женихом проводят отпуск в Таиланде, где буквально купаются в роскоши: частная вилла с бассейном (от 90 тысяч рублей за ночь), ужины в дорогих ресторанах, букеты и подарки… Подписчики звезды «Дома-2» предположили, что туда Давид из-за долгов снова добирался окольными путями. Ан нет: как выяснила КП-Новосибирск, блогер полностью рассчитался с ФССП, расчистив себе путь в райский Тай.

В соцсетях Даву и Олю Бузову уже почти поженили. Фото: https: www.instagram.com/dava_m/

— Манукян оплатил всю основную задолженность, поэтому на сегодняшний день с него сняты ограничения на выезд, — рассказала КП-Новосибирск Елена Кириллова, заместитель главного судебного пристава Новосибирской области. — Деньги — около 600 тысяч рублей — пришли в первых числах января, в отдел должник не являлся: вся сумма поступила на депозитный счет через банковскую систему. Возможно, Манукян оплатил через наш сайт. В базе исполнительных производств старые долги еще остались, информация обновится через несколько дней. Единственное, что он пока еще не оплатил — штрафы ГИБДД Москвы. Производство по ним было возбуждено в начале года, сумма небольшая, около 3000 рублей.

Таким образом, Давид Манукян начал с чистого листа не только новый год, но и новую жизнь. Судя по многочисленным намекам парочки в соцсетях, свадьба блогера и поющей ведущей не за горами.

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