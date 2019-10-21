Биография Давида Манукяна: что известно о новом возлюбленном Ольги Бузовой

Биография Давида Манукяна волнует теперь не только его поклонников, но и фанатов Ольги Бузовой. Ведь это, возможно, ее новый возлюбленный. Оля отдыхала в Риме, там же поклонники заметили Даву. Казалось бы, совпадение. Но при условии, что Манукян и Бузова до этого постили фото и видео, на которых между ними были явно не дружеские отношения, армия поклонников приготовилась: неужели Ольга выйдет замуж? Корреспонденты КП-Новосибирск собрали подробную биографию потенциального жениха: итак, кто такой Давид Манукян, читайте в нашем материале.

Давид всегда добивался всего сам. Фото: личный архив героя.

КТО ТАКОЙ DAVA_M

Давид Манукян - яркий и предприимчивый блогер, который успел покорить сердца миллионов девушек. Звезда «Инстаграма» родился в марте 1993 года в Новосибирске. В нем играет горячая армянская кровь (отец постарался).

В юном возрасте мальчика отдали на бальные танцы, но в 2011 году ему пришлось завершить танцевальную карьеру в статусе мастера спорта России. Успеху парня не помешали ни высокий рост, ни атлетическое телосложение.

Учился Давид в СибАГСе, где активно участвовал в студенческой жизни. Во время учебы парень пытался торговать запчастями для автомобилей, но доход с продаж был не очень большой. Такой поворот событий подтолкнул сибиряка к поиску альтернативных вариантов заработка.

Давид в Новосибирске. Фото: Личный архив героя.

После переезда в Москву Давид Манукян начал снимать короткие видео - вайны. Создал свой YouTube-канал и начал продвигать его на платформе «Инстаграма». В своих коротких роликах парень чаще всего появлялся со звездой Кариной Кросс. Молодым людям даже приписывали роман, ведь их совместные видео набирали миллионы просмотров.

Однако Давиду, видимо, наскучило снимать ролики, и он решил начать писать песни. Записал вместе с Кариной два совместных трека. И они тоже быстро набрали популярность среди подписчиков.

Однажды Давид и Карина решили снять клип в самом сердце Москвы - на Новом Арбате. Ребята перегородили улицу, что привело к созданию затора. Но молодым людям было наплевать на это, ведь для блогеров самое главное - эпатаж.

Случай с пробкой на Арбате принес Давиду не только кучу новых подписчиков, но и миллион проблем. И Дава, и Карина получили реальный штраф и административный арест на 10 суток.

Бывшая партнерша для съемок видео - Карина Кросс. Фото: личный архив героя.

ОЛЬГА БУЗОВА И ДАВИД МАНУКЯН

В последнее время Давиду стали приписывать роман с популярной телеведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Сначала ажиотаж был спровоцирован появлением сибирского парня в клипе девушки на песню «Лайкер».

Потом у молодых людей были замечены на пальцах одинаковые татуировки в виде знака бесконечности. Кто же может делать такие парные татуировки, как не влюбленные? Теперь Ольга заменила Карину в видеороликах Давида.

Не так давно в социальных сетях молодые люди выкладывали фотографии с совместного путешествия. Внимательные подписчики разглядели на пальце у телеведущей кольцо с камнем. И это стало одним из актуальных обсуждений пользователей интернета: Давид сделал Ольге предложение, или она кольцо не на ту руку надела - перепутала? А вы верите в их любовь?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="736" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/739224" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова перестала скрывать отношения с новосибирским блогером Давидом Манукяном.

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