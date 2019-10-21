Мистер университет, бальник и бабник: кто такой Давид Манукян - новый жених Бузовой

Давид Манукян, может быть, вам не знаком, но в «Инстаграме» он знаменитость уровня Аллы Пугачевой. Толпа его фанатов равняется населению примерно трех Новосибирсков. В виртуальном мире имя Давида - DAVA_M. Молодой парень - блогер из Новосибирска: снимает вайны (это короткие видео. - Прим. ред.) и записывает треки, которые быстро входят в топ российских поп-чартов. У его страницы в «Инстаграме» 7,7 миллиона подписчиков с разных уголков России. Подписана на парня и Ольга Бузова. Сейчас эту парочку обсуждают во всех социальных сетях. Поклонники и Давы, и Оли уверены: самая известная холостячка России снова собирается замуж.

Но не разобьет ли ей сердце очередной жених? Корреспонденту КП-Новосибирск удалось найти эксклюзивную информацию о прошлой жизни Давида Манукяна, который еще пару лет назад жил в столице Сибири.

Похоже, Оля нашла свое счастье. Фото: «Закулиска».

ОТКУДА КУБИКИ, ДАВИД?

Голос у парня брутальный, а вот манеры - немного женственные. Видимо, сказалось увлечение юности. Оказывается, в Новосибирске Давид занимался бальными танцами. В три года подружка мамы молодого блогера настояла, чтобы его отдали выписывать па на паркете. Первые месяцы застенчивый мальчик сидел на скамейке и просто наблюдал за танцующими парами. «Растанцевала» Давида решительная девочка, которая вытащила парнишку на «танцпол».

- Мы с партнершей выступали на чемпионате России по бальным танцам. Борьба была тяжелая, но мы сделали это. Выиграли в самый последний момент, - рассказывал Давид Манукян в одном из своих интервью на региональном телеканале.

За плечами молодого новосибирца много побед - чемпион Сибири, чемпион России и вице-чемпион мира по спортивным бальным танцам.

Давид никогда не был обделен женским вниманием. Фото: Танюша КОСТОЧКИНА.

В танце для Давида главным было взаимоотношение с партнершей. Ведь самое важное - правильно подать девушку, показать ее. Не эти ли приемы сейчас использует Давид на Оле Бузовой? Правда, от «танцевальной любви» Давиду пришлось отказаться в 2011 году.

- Моей партнерше было тяжело перенести наш разрыв. Она любила меня, - вспоминает Давид (берегись, Оля!).

Та самая партнерша сейчас живет в Англии, мы пытались с ней поговорить, но девушка упорно не выходит на связь. Видимо, прошлое с Давидом и нынешняя популярность парня сказались и на ее отношениях с соцсетями. Девушка, кстати, очень даже ничего - симпатичная.

Он как будто создан для селфи. Фото: личный архив героев.

ПОЛИЛ СЕБЯ ВОДОЙ

Образование Давид получил высшее - в университете СИУ РАНХиГС (СибАГС), учился на факультете бизнеса. Все государственные экзамены сдал на оценку хорошо.

В вузе корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что парень был любимцем у девушек. При этом и учился прилично, и отдыхать успевал. Например, стал победителем конкурса «Мистер СИУ РАНХиГС». По-русски - Мистер университет.

Молодой человек раньше носил пышную шевелюру. Фото: личный архив.

- Я организовывала этот конкурс и тесно общалась со всеми участниками, - рассказала КП-Новосибирск бывшая студентка университета Татьяна Косточкина. - Мне кажется, что большинство участников и зрителей, в тот год были сразу уверены, что Давид победит.

Для участия в конкурсе ему были подобраны 2 образа – первый в деловом стиле, второй – творческий.

Парень лил на себя холодную воду и не боялся замерзнуть. Фото: Танюша КОСТОЧКИНА.

- Давид выбрал для себя образ по типу американского солдата. Я помогла ему с аксессуарами. Привезла фляжку, игрушечный АКМ и прочие штуки, - рассказывает девушка.

Стоит отметить, что кадры с фляжкой были сделаны зимой в самые лютые сибирские морозы. Локация – чердак на заброшенном складе. Давид ради хороших кадров лил на себя полуголого ледяную воду.

На отсутствие внимания со стороны женского пола Давид никогда не жаловался. Все девочки в университете хотели быть с ним. Стоило ему подмигнуть, как красавицы, как домино падали перед ним.

В университете Давида знали все. Фото: личный архив героя.

- Когда Давид шел и подмигивал девочкам, они в обморок падали. Если это преувеличение, то не слишком большое, - смеется Татьяна Косточкина.

Личная жизнь блогера под строгим секретом. Хотя сейчас ему приписывают роман с популярной певицей Ольгой Бузовой. Она уже сделала несколько селфи с Давидом, есть фото и даже видео, где парочка близка к поцелую. Некоторые подписчики звездочек считают, что между ними есть напряжение. А как думаете вы? Оля выйдет второй раз замуж?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="560" height="736" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/739224" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова перестала скрывать отношения с новосибирским блогером Давидом Манукяном.

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