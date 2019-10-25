Сбежал от долгов к Бузовой: за топовым блогером Давой охотятся судебные приставы

Биография Давида Манукяна, которому приписывают роман с Бузовой, обрастает новыми подробностями. «Самый популярный блогер России», как скромно позиционирует себя Давид, оказался должником. В базе приставов Новосибирска (откуда Манукян родом) за ним числится целая серия исполнительных производств. Пока в своем «Инстаграме» Дава демонстрирует крутые тачки и Ольгу Бузову, а в сторис - закаты в Италии, приставы из Сибири ищут с ним встречи. Причем уже несколько лет.

В соцсетях Даву и Олю Бузову уже почти поженили. Фото: https: www.instagram.com/dava_m/

НЕВЫЕЗДНОЙ БЛОГЕР

- У Манукяна задолженность более миллиона рублей, поэтому действует ограничение на выезд за пределы России, - прокомментировала КП-Новосибирск Елена Кириллова, замначальника УФССП по Новосибирской области. - Каким образом он покинул территорию страны (речь о последней поездке в Рим вместе с Ольгой Бузовой. - Прим. ред.), можно только догадываться...

Долги Давида на виду - в открытой базе приставов.

По закону человек, который накопил долгов более 30 тысяч рублей, действительно становится невыездным. Но блогер, судя по его сторис в «Инстаграме», всячески демонстрирует обратное - за границей бывает, может, даже чаще, чем в родной Сибири. Оказывается, у должников есть лазейка: выехать из страны все-таки можно, если путь лежит через Белоруссию. Россияне могут въехать в Союзное государство по российскому паспорту, а уж оттуда попасть хоть в Европу, хоть в курортную Азию. Пограничники Белоруссии не пробивают туриста по базам российских судебных приставов.

- Со стороны наших сотрудников нарушений нет, тем более что меры мы принимаем, частично задолженность взыскана. Небольшую сумму удалось списать с его расчетных счетов. Эта история тянется уже несколько лет… - продолжает Елена Кириллова.

А вот и фото из-за границы. Подпись к нему: «Если у нас нет глубин, какие у нас могут быть вершины». Фото: https: www.instagram.com/dava_m/

- И все равно это удивительно! Ведь в его «Инстаграме» мы видим, как он раздает подписчикам деньги, разыгрывает среди них «Мерседес». А официально, выходит, парень гол как сокол?

- Не совсем так. Раз какие-то деньги все-таки получается взыскивать, значит, официально что-то у него есть, - объясняет Кириллова. - Да, с этим должником сложно работать, к тому же на территории Новосибирска он практически не появляется и по месту регистрации его застать невозможно!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/740146" frameborder="0"></iframe> Блогер Давид Манукян учит не давать деньги в долг.

ОБМАНУТЫЕ РИЕЛТОРЫ

Основные долги Манукяна - это проигранные суды. Еще до блогерства парень пытался пойти по стопам отца-строителя. Иски в сторону Давы прилетели от двух женщин-риелторов - Евгении Вагнер и Натальи Коваленко, которые называют себя давними знакомыми семьи Манукянов.

Из решения Заельцовского районного суда видно, что дамы купили квартиры в Верх-Туле.

«Из договора инвестирования в строительство квартиры в многоквартирном доме следует, что ответчик Давид Манукян, привлекая денежные средства истцов, указал себя застройщиком многоквартирного дома. Однако у Манукяна отсутствовали права застройщика вышеуказанного многоквартирного дома (разрешение на строительство, право на земельный участок)», - написано в решении суда.

В Инстаграме Дава хвастает крутыми тачками и часами. Фото: https: www.instagram.com/dava_m/

Кроме нечистой истории с земельным участком, после постройки дома оказалось, что на одну и ту же квартиру претендуют несколько человек. То есть жилплощадь продали дважды: «Право собственности на приобретенную истцами квартиру зарегистрировано за иными лицами, которым ответчик вторично продал приобретенную истцами квартиру», - говорится в материалах дела. Суд обязал Давида вернуть каждой из женщин более полумиллиона рублей. А саму схему в решении суда называют «неосновательным обогащением».

Парень любит брутальные фразы с сайтов «крутые высказывания», вот и тут подписал кадр: «Из тысячи тех, кто говорит красиво, я выбираю того, кто делает молча». Фото: https: www.instagram.com/dava_m/

- Действительно, мы с ним судились, но комментировать я ничего не буду, - отказалась от общения одна из риелторов Евгения Вагнер, которой блогер вот уже несколько лет должен более полумиллиона.

Интересно, что по судам ходит не только Дава, но и его отец. Имя Ашота Манукяна связано в Новосибирске с крупным строительным скандалом: в частном секторе он построил четырехэтажку. Все бы ничего, но участок был предназначен только для небольшого коттеджа. Соседи справедливо стали жаловаться: улица превратилась в большую парковку, кроме того, у жителей соседних домов периодически гаснет свет, возникают перебои с водой... На предприимчивого Ашота полетели иски в суд...

Этот парень любит выделяться, от приставов не прячется. Фото: https: www.instagram.com/dava_m/

Мама Давида, судя по «Инстаграму», тоже в этом бизнесе.

- Уже 5 лет я являюсь директором строительной фирмы. Филолог по образованию, строитель по призванию, - с гордостью сообщает она, предлагая свои услуги уже в Москве.

Уж не эта ли семья помогла купить Ольге Бузовой новую квартиру за 120 миллионов? Если так, хочется посоветовать Оле перечитать договор купли-продажи, вдруг и там сюрприз от Манукянов?

Мама Аня поддерживает Давида и хвастает его успехами на своей страничке в «Инстаграме».

АРЕСТОВЫВАТЬ НЕЧЕГО, А «ИНСТАГРАМ»?

Вообще, удивительное дело: семья позиционирует себя богачами, воротилами строительного бизнеса, при этом главная гордость - сын - в черном списке у приставов. И по счетам не платит.

Наш эксперт - юрист Вадим Супрун, в прошлом один из руководителей службы судебных приставов региона, рассказал, как можно повлиять на должника Даву. Если официально в реальном мире на него не зарегистрирована никакая недвижимость, то надо идти в виртуальное пространство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/740147" frameborder="0"></iframe> Давид Манукян высмеял завистливых друзей.

- Можно наложить арест на его «Инстаграм». Это актив должника, он приносит ему доход, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Супрун. - Как правило, топ-блогеры (а у Манукяна более 7 миллионов подписчиков) зарегистрированы как ИП. Можно пойти на хитрость и, заказав через аккаунт рекламу, узнать реквизиты, куда уходят деньги. Если организации нет и доход с рекламы не регистрируется, можно попробовать возбудить уголовное дело за незаконное предпринимательство. Еще один вариант наказания: если ник зарегистрирован как товарный знак, то этот знак можно арестовать и реализовать. Я бы попробовал это сделать.

- Со стороны наших сотрудников нарушений нет, тем более что меры мы принимаем, частично задолженность взыскана. Небольшую сумму удалось списать с его расчетных счетов. Эта история тянется уже несколько лет… - продолжает Елена Кириллова.

Еще один кадр с моря. Фото: https: www.instagram.com/dava_m/

Интересный случай на самом деле! И любопытно посмотреть, как это сработает на практике. А то странно: деньги «Инстаграм» приносит, а долги не погашаются... Неправильно как-то получается!

...Недавно Ольга Бузова опровергла информацию о любовных отношениях с Манукяном. Может, просто узнала про долги и отреклась от такого женишка? Или это изначально был чистой воды пиар и раскрутка восходящей интернет-звезды, которая бизнес теперь делает не на квартирах, а на подписчиках?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/740148" frameborder="0"></iframe> Давид Манукян устроил танцы на дороге.

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