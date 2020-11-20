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Общество

Лже-Христу Виссариону продлили арест до января

Решение об этом принял Центральный районный суд
Надежда РЫЖКИНА
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Сергею Торопу продлили арест почти на два месяца

Сергею Торопу продлили арест почти на два месяца

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Суд продлил срок содержания под стражей Сергея Торопа, он же Виссарион, основателя религиозной секты «Церковь последнего завета». Как и его сподвижники, он пробудет в следственном изоляторе до следующего года.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска срок содержания под стражей в отношении обвиняемого продлен на 1 месяц 24 суток, то есть до 15 января 2021 года, — сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Напомним, ранее стало известно, что срок пребывания в СИЗО продлили также двум последователям Сергея Торопа — Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Трех приверженцев секты обвиняют в создании объединения, деятельность которого связана с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью своих сподвижников.

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Суд над Виссарионом