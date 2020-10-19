Дело экс-директора новосибирского планетария снова рассмотрит суд

Уголовное дело экс-директора новосибирского планетария вернули для рассмотрения в суд. Фото: Влад КОМЯКОВ

Уголовное дело экс-директора новосибирского планетария вернули для рассмотрения в суд. Напомним, арестовали Сергея Масликова в 2018 году. Позже он был оправдан по всем эпизодам, но областной суд удовлетворил апелляцию прокурора на решение Октябрьского районного суда снова вернуть дело гособвинению.

— Предыдущее заседание было 4 августа. Тогда районный суд решил вернуть мое дело в прокуратуру. Но прокуратура подала апелляцию в областной суд. Сегодня прошло заседание в Областном суде, который встал на сторону прокуратуры. В итоге дело снова вернется в районный суд, где и будет рассматриваться заново. Я со своими защитниками поддерживал решение районного суда и просил суд вернуть дело в прокуратуру. Но, на самом деле, никто не знает какой вариант лучше. Жизнь покажет. Теперь месяца через полтора начнется новое рассмотрение моего дела, — написал Сергей Масликов на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, экс-директора планетария обвиняли в незаконной сдаче в аренду дорого оборудования планетария. Сам Сергей Масликов доказывал: заработанные деньги шли на музей, а он не давал оборудованию простаивать. Напомним, когда в 2019 году суд оправдал Масликова, он рассказывал в эфире КП-Новосибирск о том, почему ученые, коллеги, депутаты и тысячи человек выступали в его защиту, а также о том, что происходило с ним в СИЗО. Также, уже во время повторных процессов, суд по делу Сергея Масликова отложили из-за опечатки. Тогда он рассказывал журналистам о том, что уже начал относиться ко всему происходящему спокойно. Экс-директор планетария просто надеется, что с помощью его защиты эта история завершится благополучно.

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