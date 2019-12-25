«Хорошо, что не было затмения»: суд оправдал экс-директора новосибирского планетария

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-25T10:51:11+03:00

Его обвиняли сначала в коррупции, а потом в злоупотреблении должностными полномочиями

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В Октябрьском районном суде в среду, 25 декабря, зачитали приговор экс-директору новосибирского планетария Сергею Масликову. Его полностью оправдали. Астронома обвиняли сначала в коррупции, но после того, как на его защиту встала общественность и даже известные космонавты, следствие смягчилось и дело переквалифицировали в злоупотребление должностными полномочиями. Экс-директору грозило лишение свободы сроком до четырех лет.

— Сергея Масликова полностью оправдали, — сообщили в новосибирской прокуратуре.

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Накануне вынесения приговора, во вторник, 24 декабря, Сергей Масликов оставил в Фейсбуке запись.

— «Долгожданный» приговор по моему дела опять отложен. Сегодня прошли прения сторон в рамках моего «нового» обвинения. Затем пришлось во второй раз сказать последнее слово. На этот раз я был очень краток. Приговор теперь обещают 08.15. Хорошо, что не 26 декабря, во день солнечного затмения. Напомню, что мое дело заведено, как и положено астроному, 31 января 2018 года, в день полного лунного затмения, — написал Сергей Масликов в соцсети.

Астроном посчитал это добрым знаком и не ошибся.

Напомним, директора новосибирского планетария Сергея Масликова арестовали 5 февраля 2018 года по обвинению в получении взятки на сумму 195 тысяч рублей и отправлен в СИЗО. Сам экс-директор планетария вину не признал. За него заступаются многие коллеги. Вскоре содержание в СИЗО заменили домашним арестом, а потом подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU