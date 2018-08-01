«Меня поддерживали даже космонавты»: директора новосибирского планетария выпустили из-под ареста

1 Авг. 10:18 2018-08-01T16:33:01+03:00

Сергей Масликов провел два месяца за решеткой и еще четыре месяца под домашним арестом. О том, как изменилась его жизнь, он рассказал «Комсомольской правде»

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Директор Большого новосибирского планетария Сергей Масликов теперь может выходить из дома, ездить на дачу, заходить в интернет и отвечать на мобильный телефон. Суд изменил меру пресечения: с домашнего ареста на подписку о невыезде. До этого Масликов два месяца провел в СИЗО, четыре месяца под домашним арестом. А одна из главных достопримечательностей Новосибирска оказалась в прямом смысле обезглавленной, да еще и с ударом по репутации: по версии СК, Масликов – не романтик-астроном, а коррупционер. Якобы сдавал киношникам в аренду дорогущую видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, а выручку – свыше 190 тысяч рублей - положил себе в карман. Сумма не такая большая, но астронома отправили за решетку. В поддержку директора планетария писали петиции и письма.

И вот следствие смягчилось: обвинение во взятке заменили на превышение служебных полномочий и финансовые нарушения.

«Трехразовое питание, сон, телевизор» - директор Новосибирского планетария Сергей Масликов рассказал, как сидел в СИЗО 00:00 00:00

- Поздравлять пока рано. Следствие продолжается, и никакой информации по делу я не имею права давать, - говорит Сергей Юрьевич. – Могу сказать, что была огромная поддержка, без нее было бы тяжело. В мою защиту написали много писем – это и астрономическое общество, академики, даже космонавты – Александр Лазуткин и Салижан Шарипов, они лично меня знают, приезжали к нам неоднократно, участвовали в мероприятиях. И конечно когда люди, не видя дела, верят в меня – это дорогого стоит. Они не поверили обвинениям.

- Расскажите о времени, проведенном в СИЗО.

- Это были общие условия, достаточно хорошие, скажем так. Нас было шесть человек. Это такой щадящий режим, есть все необходимое для жизни: трехразовое питание, сон и так далее. У заключенных сейчас есть телевизоры, холодильники – я сам был удивлен этому. Правда, в холодильник нечего было положить, но это уже другой вопрос. Тех страстей, которые по телевизору время от времени показывают, нет! У меня была возможность заниматься любимым делом, я там написал обзорную статью о планетарии, занимался переводом, написал сценарий для полнокупольного фильма «Как изменили Землю» - называется. С пользой в кавычках провел это время.

- В конце июля было уникальное астрономическое явление – очень долгое лунное затмение, а вы под домашним арестом… Не удалось никак посмотреть?

- Я наблюдал у себя с балкона - в телескоп. Облачность, конечно, мешала…

- Сейчас, когда вас отпустили из-под домашнего ареста, что вы первым делом сделаете?

- На дачу съезжу!

Напомним, на cайте www.change.org петиция под названием «Освободите из СИЗО ученого и популяризатора науки Сергея Масликова!» набрала более 9,5 тысяч подписей.

- Недопустимо, когда 58-летнего кандидата физико-математических наук бросают в СИЗО по подозрению во взятке, сумма которой за два года составила всего 190 тысяч! При этом общественности хорошо известны случаи, когда люди, подозреваемые во многомиллионных взятках, оставались под домашним арестом. Скорее всего, Сергей Масликов пытался найти средства на какой-то научно-просветительский проект и выкручивался как мог. Это беда многих организаций, находящихся на государственном финансировании, - заявляли авторы петиции.