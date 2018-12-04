Деньги и звезды: дело по обвинению экс-директора новосибирского планетария передали в прокуратуру

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-04T10:15:03+03:00

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Следователи закончили расследование по делу экс-директора новосибирского планетария Сергей Масликова. Он обвиняется в превышении служебных полномочий.

Напомним, Сергей Масликов был задержан 10 февраля 2018 года. Он обвинялся в том, что сдавал в аренду оборудование муниципального планетария, а деньги переводил в АНО «Новосибирский планетарий (Центр науки и техники)». Также сообщалось, что он якобы сдавал киношникам в аренду дорогущую видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование, а выручку — свыше 190 тысяч рублей — положил себе в карман. В поддержку Масликова неравнодушные сибиряки собирали петиции и письма об его освобождении.

Позже следствие смягчилось: обвинение во взятке заменили на превышение служебных полномочий и финансовые нарушения. Масликов провел два месяца в СИЗО и четыре месяца под домашним арестом. В августе суд изменил меру пресечения: с домашнего ареста на подписку о невыезде. На имущество обвиняемого — щитовой дачный домик площадью 15 квадратных метров, был наложен арест.

«Трехразовое питание, сон, телевизор» - директор Новосибирского планетария Сергей Масликов рассказал, как сидел в СИЗО 00:00 00:00

— Сейчас дело передано в прокуратуру, — подтвердил информацию «КП» — Новосибирск источник в следствии.- Прокурор должен подписать обвинительное заключение.

После утверждения обвинительного заключения дело поступит на рассмотрение в суд.