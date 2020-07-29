Суд отложил рассмотрение дела экс-директора Новосибирского планетария из-за опечатки

29 Июль 2020 2020-07-29T16:22:42+03:00

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Сегодня, 28 июля, в Октябрьском районном суде должен был состояться повторный суд по делу экс-директора Новосибирского планетария Сергея Масликова. Однако заседание было отложено до 4 августа из-за опечатки, которую допустило обвинение в документации. Напомним, обвиняли Масликова в коррупции, а конкретно: в незаконной сдаче в аренду дорого оборудования планетария.

— Друзья, моя история продолжается. Теперь, по прошествии двух с половиной лет, она уже даже кажется курьезной. Сегодня, 28 июля, состоится заседание в Октябрьском суде города Новосибирска. У меня новый судья, которому поручено рассмотреть мое дело заново. Напомню, что предыдущий суд, в 2019 году, закончился моим полным оправданием. Затем, уже в 2020 году, областной суд по требованию прокуратуры отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в районный суд новым составом суда, — написал на своей странице в Фейсбуке Сергей Масликов.

Однако заседание было отложено из-за неточностей и опечаток в документации, допущенных стороной обвинения. По словам экс-директора планетария, в связи с тем, что статья, по которой его обвиняли, сменилась, прокурор переделывала документы, заменяя там слово «взятка» на слова «злоупотребление должностными полномочиями». Однако, в одном месте слово исправлено не было. Теперь же суд решил вернуть дело Сергея Масликова в прокуратуру. Прокурор же, в свою очередь, запросил неделю для консультации с начальством. В следующий раз в суде стороны встретятся четвертого августа.

— Я к этому делу уже начал относиться, можно сказать, философски. Те времена, когда я был шокирован или возмущен сложившейся ситуацией прошли. Сейчас я просто надеюсь спокойно все это пережить. С помощью моей защиты, я надеюсь на благополучное завершение этого процесса. Я очень надеюсь, что если второй суд все же состоится, то завершится он в мою пользу. К тому же, не факт, что этот процесс вообще состоится, поскольку есть вероятность, что суд окончательно вернет мое дело прокуратуре, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Масликов.

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ИСТОЧНИК KP.RU