2019-12-30T18:35:47+03:00
Общество

«Сидел с убийцами, без зубных щеток»: как директор Новосибирского планетария жил в СИЗО

Сергей Масликов, обвинявшийся в незаконной сдаче камеры в аренду, дал эксклюзивное интервью КП-Новосибирск
Никита МАНЬКО
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Сергей Масликов знал об угрозе уголовного дела еще за полгода до задержания.Сергей Масликов знал об угрозе уголовного дела еще за полгода до задержания.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Директор Новосибирского планетария Сергей Масликов был оправдан по обвинению в превышении полномочий, а конкретно - из-за сдачи казенной видеокамеры в аренду. Ученый попал в СИЗО и два года доказывал свою невиновность. Масликов доказывал: заработанные деньги шли на музей, а он не давал оборудованию простаивать. В результате суд встал на сторону ученого. Оправданный астроном рассказал в эфире Радио КП-Новосибирск, почему ученые, коллеги, депутаты и тысячи человек выступали в его защиту.

Показания дал один из свидетелей, который брал у него оборудование в аренду. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Показания дал один из свидетелей, который брал у него оборудование в аренду.Фото: Андрей КОПАЛОВ

«РАЗГЛЯДЕЛ УГРОЗУ ИЗДАЛЕКА»

Сергей Масликов известен не только как директор Новосибирского планетария, но и как популяризатор астрономии. Вместе с планетарием директору досталась дорогая и редкая камера Sony RED, предназначенная для съемки специальных полнокупольных фильмов. Но фильм для планетария не снимешь как селфи, оборудование часто простаивало без дела. Директор нашел выход - сдавал камеру для съемки кино и рекламы, а деньги за аренду вкладывал в уникальные экспонаты для музея планетария и тратил на экстренные нужды. Схему заметили проверяющие, за это и отдали ученого под следствие. Сергей Масликов рассказал КП-Новосибирск, как ему удалось убедить суд в невиновности и отсутствии меркантильности.

- Каждая сделка подкреплялась договором между муниципальным учреждением и автономной организацией, находящейся под моим руководством. В договоре было четко прописано, что все полученные деньги должны тратиться на нужды муниципального планетария. Но процедура согласования сдачи камеры в аренду была достаточно сложная, требовался месяц или два. А люди, которые ко мне обращались, просили камеру на несколько часов уже через пару дней, и быстро пройти процедуру согласования было просто невозможно, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Масликов.

Уголовное дело и арест ученого стали настоящим скандалом, но коллектив Новосибирского планетария, а также широкая общественность вступились за известного звездочета. Однако друзья рассказывали Сергею о готовящемся уголовном деле еще за полгода до начала расследования.

- Я не знал всех деталей, но по косвенным фактам узнавал о том, что за мной уже полгода наблюдают. Самое удивительное, что еще до возбуждения уголовного дела я сам рассказал оперативникам, что происходило, весь процесс: как сдавалось оборудование, какие деньги мы получали, на что их тратили в интересах планетария. Казалось бы, дал полный расклад и думал, что вопрос исчерпан, но мой рассказ не удовлетворил оперативников, и дело все же завели, - признался Сергей Масликов.

Сергей Масликов успел побывать в СИЗО, под домашним арестом и под подпиской о невыезде. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Сергей Масликов успел побывать в СИЗО, под домашним арестом и под подпиской о невыезде.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

ДЕДУШКА-ЗВЕЗДОЧЕТ

Как рассказывает Масликов, в СИЗО он оказался в шоковом состоянии. В голове звучали слова следователя, который на судебном заседании сказал, что за подобное преступление полагается до 10 лет лишения свободы.

Первые несколько дней ученый переваривал все происходящее в камере с рецидивистами и осужденными за убийство и другие тяжкие преступления. Там не было ничего: ни мыла, ни зубной щетки, ни туалетной бумаги, ни даже ручки и листка, чтобы пожаловаться на это. Ученого радовало только отношение сокамерников - для них он был «дедушкой», к которому относились с уважением и даже уступали место.

После петиции, публикаций в СМИ и общественного резонанса следствие переквалифицировало обвинение на более мягкое, а самого Сергея Масликова перевели в новый корпус СИЗО-1. В камере на шесть человек с одноярусными кроватями дышалось немного свободнее, и Сергей Юрьевич дал волю мыслям - стал писать статьи в научные журналы, публицистику и даже начал книгу.

Здесь же астроном нашел нового друга - интересного, интеллектуального собеседника, который тоже недавно освободился после несправедливых, по словам Масликова, обвинений. В целом позицией ученого-гуманиста было сочувствие - даже к тому, кто писал тот самый донос о взятке.

- Почему я оказался в СИЗО? Роль в этом сыграли показания одного из свидетелей, который брал у меня оборудование в аренду. Оказывается, в наше время получить нужные показания достаточно легко. Молодому парню угрожали, что он окажется за решеткой. Однако он поступил очень достойно, так как сразу же после дачи показаний сообщил обо всем и мне. Я не осуждаю этого человека за то, что он сделал. Кроме него допрашивали очень многих сотрудников планетария, но я горжусь тем, что никто против меня ни одного плохого слова не сказал, - говорит Сергей Масликов.

«ТЮРЕМНЫЕ ЗАПИСКИ АСТРОНОМА»

За два года, пока Сергей Масликов был под следствием, он успел побывать в СИЗО, под домашним арестом и под подпиской о невыезде. Ученый до конца сомневался, что приговор будет оправдательным. Но, вернувшись к любимым звездам, астроном стал ближе к людям - особенно к попавшим в трудную жизненную ситуацию.

- Я изменился, однозначно. В камере было много времени поразмышлять об этой жизни, я стал больше интересоваться историями других людей, которые попадают в аналогичные ситуации. Раньше я был аполитичен, сейчас понимаю, что общество должно приглядывать за политиками, которые вершат наши судьбы. Эти политики не хотят, чтобы их контролировали, но мы, как граждане, должны заниматься этим, - уверен Сергей Масликов.

Дневник в СИЗО помог астроному собраться с мыслями. Другими ценными собеседниками ученого стали книги, особенно Юрия Домбровского, который писал о судьбе заключенных и борьбе с правоохранительно

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ИСТОЧНИК KP.RU

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