В Новосибирске прокуратура обжаловала оправдательный приговор экс-директору планетария

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:12:42+03:00

Правоохранители оказались не согласны с тем, что Сергея Масликова оправдали. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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Прокуратура обжаловала решение суда в отношении экс-директора Новосибирского планетария. Правоохранители оказались не согласны с тем, что Сергея Масликова оправдали.

— Моя миссия не окончена. Дело продолжится в областном суде. Сегодня я получил копию апелляции, которую подала прокуратура 9 января. Она очень краткая: «Приговор суда является незаконным и необоснованным, подлежит отмене с направлением уголовного дела на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона, а также нарушением уголовно-процессуального закона», — пишет на своей страничке в фейсбуке Сергей Масликов.

Как утверждает сибиряк, он и его адвокаты предвидели подобный исход событий.

Напомним, Сергея Масликова обвиняли в коррупции: якобы он сдавал киношникам в аренду дорогущую видеоаппаратуру, световое и звуковое оборудование. А выручку в размере 190 тысяч — забирал себе. Тогда директора планетария арестовали и поместили в СИЗО, но позже суд изменил меру пресечения на домашний арест. А 25 декабря 2019 года Октябрьский районный суд принял решение оправдать Сергея Масликова в связи с отсутствием состава преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU