Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года полностью потушили

В МЧС сообщили, что отрытое горение удалось ликвидировать. Фото: "АСТ-54"

Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года: в МЧС сообщили, что отрытое горение удалось ликвидировать. Пожарным потребовалось около двух часов на то, чтобы потушить этот пожар. Предварительно, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. От вспыхнувшего фасада гостиницы огонь перекинулся на стоящий рядом мебельный магазин. В результате случившегося никто не пострадал. Всего на месте работали 80 человек личного состава и 24 единицы спецтехники.

— Здание мебельного салона было газифицировано, специалисты горгаза своевременно перекрыли задвижку, чтобы снять возможную угрозу. Также огонь перешел на ближайшие гаражи, были поданы стволы на их защиту от сильного пламени и на рядом расположенный двухэтажный дом. Из гаражей пожарные также вынесли два газовых баллона, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники спецслужб еще работают на месте. С помощью тепловизора специалисты проверяют здание на наличие скрытых очагов тления. Причину и обстоятельства произошедшего позже будет устанавливать дознаватель МЧС.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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