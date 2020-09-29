На месте работают пожарные, здания продолжают тушить. Фото: "АСТ-54"

Публикуем видео пожара в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года. Огонь перекинулся на соседние здания, в том числе и на здание мебельного магазина, находившегося совсем рядом с гостиничным комплексом.

— Усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений стянута к месту крупного пожара в здании гостиничного комплекса. На месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе высотной. Внутри гостиницы специалисты газодымозащитной службы проверяют, не осталось ли там людей. По предварительным данным постояльцы эвакуировались самостоятельно, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Движение на улице перекрыто. Фото: "АСТ-54"

В МЧС также отмечают, что тушение огня осложняется тем, что он очень быстро распространяется на соседние постройки. Кроме того, на месте происшествия расположено много силовых электропроводов. Спецслужбы продолжают работать на месте ЧП.

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