Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года: в МЧС сообщили подробности

Пожар тушат по повышенному рангу сложности. Фото: Кадр из видео\ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года: в МЧС рассказали подробности произошедшего. Пожар тушат по повышенному рангу сложности.

— Сообщение о возгорании поступило в 18:50, по прибытии на место было установлено, что горит здание гостиницы «Император». Рядом пристроен магазин мебели и еще одно административное здание. Вероятно, огонь распространился так быстро из-за того, что в качестве наружных стен в здании были использованы горючие материалы, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь распространился так быстро из-за того, что в качестве наружных стен в здании были использованы горючие материалы. Фото:ГУ МЧС по Новосибирской области

По оперативным данным в пожаре никто не пострадал и не погиб. На месте работают пожарные по повышенному рангу сложности. К месту ЧП прибыла также и машина скорой помощи. Также сейчас перекрыт съезд с улицы Фрунзе на Ипподромскую.

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