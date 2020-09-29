Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года: на месте работают спецслужбы

Очевидцы происходящего сообщают, что горит здание по адресу улица Журинского, 92. Фото: читатель КП-Новосибирск

Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года: огонь перекинулся и на соседние здания. На месте работают спецслужбы, по словам очевидцев столб дыма виден из разных районов города.

— Дыма там очень много, сейчас он уже идет в сторону Димитровского моста. На место приехали пожарные и спешит скорая помощь, — пояснил КП-Новосибирск очевидец.

Паблик «АСТ-54» в соцсетях сообщает, что огнем уже охвачены крыша и фасад постройки. На месте работают сотрудники спецслужб. В ГУ МЧС по Новосибирской области пообещали прокомментировать случившееся чуть позже. КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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