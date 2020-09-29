«Все в дыму, ничего не видно»: в Новосибирске горит гостиница «Император»

Пожар перекинулся на соседние здания. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Вечером во вторник, 29 сентября, гостиницу «Император», что находится на улице Романова, окутали клубы дыма.

— Его там очень много, сейчас он уже идет в сторону Димитровского моста. На место приехали пожарные и спешит скорая помощь, — рассказывали очевидцы.

Движение на улице перекрыто. Фото: "АСТ-54"

Как позже пояснили спасатели, там случился серьезный пожар:

— Сообщение о возгорании поступило в 18:50, по прибытии на место было установлено, что горит здание гостиницы «Император». Рядом пристроен магазин мебели и еще одно административное здание. Вероятно, огонь распространился так быстро из-за того, что в качестве наружных стен в здании были использованы горючие материалы, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пламя было настолько сильным, что пожару присвоили повышенный ранг сложности.

— Усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений стянута к месту крупного пожара в здании гостиничного комплекса. На месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе высотной. Внутри гостиницы специалисты газодымозащитной службы проверяют, не осталось ли там людей. По предварительным данным постояльцы эвакуировались самостоятельно, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар переполошил весь город. Фото: читатель КП-Новосибирск

Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось перекрывать выезд с улицы Фрунзе на Ипподромскую. По предварительной информации, никто не пострадал.

Теперь владельцам здания предстоит подсчитать убытки. Сам гостинично-ресторанный комплекс «Император» открылся на пересечении улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали в 2008 году. Очевидцы предполагают – жертв удалось избежать из-за того, что гостиница не работала до вчерашнего дня. Власти Новосибирской области разрешили работу гостиниц только вчера, 28 сентября 2020 года – постояльцы не успели заселиться в номера.

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