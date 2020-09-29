«Бабушке ничего не говорите»: в Новосибирске арестовали «агента Кэт», обокравшую ювелирный салон на 5 миллионов

Девушке, обокравшей ювелирный салон на 5 миллионов рублей, избрали меру пресечения. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Во вторник, 29 сентября, в Октябрьском районном суде избрали меру пресечения девушке, обокравшей ювелирный салон в Новосибирске на 5 миллионов. «Агента Кэт» задержали в Саратове и доставили самолетом в Новосибирск.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 27 суток, до 24 ноября, — сообщили в Октябрьским районном суде.

Катерина обратилась к родителям в зале суда.

— Берегите себя и бабушке ничего не говорите, — сказала девушка родным.

Напомним, 29-летняя Катерина прославилась многомиллионной кражей в новосибирском торговом центре. История произошла в "Сибирском молле" вечером 24 августа. Продавец ювелирного салона вынесла из него драгоценностей на 5 миллионов рублей. Владельцы магазина обнаружили пропажу на следующий день, когда девушка не явилась на работу. Ее объявили в федеральный розыск. Позже Катерина дала интервью КП-Новосибирск, в котором рассказала, что ее подставили.

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