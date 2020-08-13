«Хоть бы сильнее не прорвало»: в центре Новосибирска из-под асфальта забил ручей

В Железнодорожном районе Новосибирска из-под асфальта начал течь ручей. Фото: "АСТ-54"

В Железнодорожном районе Новосибирска из-под асфальта начал течь ручей. Происходящее сняли на видео прохожие, позже ролик попал в сеть.

— На улице Сибирской, 35, рядом с гимназией №4 из-под земли на поверхность начала выступать вода, растекаясь по окрестностям, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, как из трещины в асфальте льется вода, постепенно превращая всю проезжую часть в большую лужу. Однако проезжающих там автомобилистов это не смущает, и они спокойно пользуются этой дорогой.

В комментариях под постом сибиряки высказали свое мнение об этом инциденте. Некоторые из них отметили, что подобные ситуации уже случались в городе не так давно:

— Если машины продолжат там ездить — быть беде.

— Никогда такого не было и вот опять.

— Хоть бы сильнее не прорвало, — пишут люди.

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