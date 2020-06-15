2020-06-15T09:19:40+03:00
Общество

«Не подходите близко»: в центре Новосибирска забил гейзер

В СГК предупредили, что лучше держаться подальше от «фонтана»
Ульяна ДЖАНКОВА
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В центре Новосибирска из-под асфальта пошла вода. Фото: стоп-кадрВ центре Новосибирска из-под асфальта пошла вода. Фото: стоп-кадр
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В понедельник, 15 июня, новосибирцы заметили, что на перекрестке улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных из-под асфальта бьет вода. Очевидцы сняли «фонтан» на видео.

Новосибирск настолько очистился, что у нас появились гейзеры, — прокомментировал автор видео в группе «АСТ-54.

В СГК прокомментировали КП-Новосибирск, что лучше близко не подходить к месту, где сочится вода.

— При подготовке к проведению испытаний теплосетей в Центральном районе — по зоне ТЭЦ-5 — произошел порыв трубы. Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Это потребует временного ограничения движения автотранспорта, — рассказали в компании. — Просим не приближаться к месту повреждения, это небезопасно из-за возможного подмыва грунта.

В СГК принесли извинения за доставленные неудобства.

В центре Новосибирска из-под асфальта забил гейзер."АСТ-54"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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