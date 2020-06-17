«Заливает стекло, ничего не видно»: возле Бердского шоссе забил гейзер из-под земли

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:20:10+03:00

Под фонтан попали машины, едущие в Новосибирск из Бердска

Изменить размер текста: A A

В среду, 17 июня, на Бердском шоссе забил фонтан. Вода вырывается из-под земли и поливает автомобили, которые едут в сторону Новосибирска. Несколько водителей сняли на камеру, как им пришлось «искупаться», проезжая мимо. Роликами они поделились в соцсетях.

— С чем связано «извержение», пока непонятно. Известно, что в районе порыва ведутся масштабные дорожные работы. Подробности выясняются, — сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Несколько подписчиков объяснили, что гейзер появился из-за испытаний теплосетей возле трассы. Эту версию подтвердили в диспетчерской управления энергетики и водоснабжения СО РАН.

— Такие фонтаны были ожидаемы, в скором времени это повреждение полностью устранят. Конкретных сроков не назову, но могу утвердить, что ситуация под контролем, на снабжение жителей горячей водой прорыв никак не повлиял. Вода разлилась на обочине дороги, место разлива уже огорожено, чтобы ничего не попадало на автомобили, — сказали КП-Новосибирск в диспетчерской.

Напомним, 15 июня в центре Новосибирска забил похожий гейзер. Тогда СГК предупредили, что подходить к воде небезопасно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не подходите близко»: в центре Новосибирска забил гейзер

В СГК предупредили, что лучше держаться подальше от «фонтана» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU