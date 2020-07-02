В Новосибирске по Ипподромской магистрали побежали ручьи: мы выяснили, откуда вода

2 Июль 2020 2020-07-02T10:23:56+03:00

Она залила не только проезжую часть, но и пешеходную дорожку

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В четверг, 2 июля, в Центральном районе Новосибирска вода залила Ипподромскую магистраль. Широкий поток хлынул на улицу недалеко от пересечения улиц Ипподромской и Писарева, около путепровода.

— Холодная вода затопила пешеходную дорожку и вытекла на проезжую часть, — рассказал подписчик в группе «АСТ-54».

Подписчики группы стали гадать, почему из-под земли забил «родник»:

— Может, это река Каменка вырывается?

— Так вчера ливень такой был. Я ночью пошел на гитаре играть, и он как начал, — написали они в комментариях.

Причины затопления выясняются.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» КП-Новосибирск сказали, что их теплосетях в этом месте не было дефектов. В пресс-службе «Горводоканала» отметили, что вода вылилась из ливневой канализации, но по какой причине, не знают.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, из-за чего разлилась вода и когда ее уберут с улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU