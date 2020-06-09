2020-06-09T19:39:44+03:00
Происшествия

В Новосибирске из-под асфальта забил фонтан высотой с пятиэтажку

Его засняли на видео прохожие
Алена КУЛЕШОВА
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В Ленинском районе Новосибирска из-под асфальта забил фонтан высотой в несколько метров. Фото: "АСТ-54"В Ленинском районе Новосибирска из-под асфальта забил фонтан высотой в несколько метров. Фото: "АСТ-54"
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В Ленинском районе Новосибирска из-под асфальта забил фонтан высотой в несколько метров. Происходящее поспешили заснять на фото и видео прохожие. Позже ролик попал в сеть.

На кадрах ролика видно, как вода из колодца, расположенного на проезжей части, поднимается вверх на несколько метров, поливая припаркованные неподалеку автомобили. Как пояснили КП-Новоисбирск в пресс-службе СГК, причиной данного инцидента стал прорыв трубы.

— Во время проведения испытаний теплосетей 9 июня прорвало трубу в районе дома №2 на улице Костычева. Аварийно-выездная бригада энергетиков перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Просим пешеходов и автовладельцев не приближаться к месту повреждения, это небезопасно из-за возможного подмыва грунта, — пояснили в СГК.

Происходящее поспешили заснять на фото и видео прохожие. Фото: "АСТ-54"

Происходящее поспешили заснять на фото и видео прохожие. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом в паблике «АСТ-54», где был опубликован пост, многие люди отметили, что подобные ситуации в Новосибирске в последнее время происходят все чаще. А некоторые горожане уже успели испугаться, что из-за этого прорыва они снова могут остаться без горячей воды:

— Теперь еще на неделю без горячей воды останемся, судя по всему.

— Снова где-то у нас прорыв.

— Что ж, представьте, что это бесплатная автомойка, — пишут люди.

В Новосибирске из-под асфальта забил фонтан высотой с пятиэтажку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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