Суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть телеведущего Антона Лучанского

22 Июль 2020 2020-07-22T07:29:09+03:00

Новосибирца приговорили к 6 годам и 6 месяцам в колонии общего режима

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В среду, 22 июля, в Калининскомй районном суде вынесли приговор водителю «Мерседеса, сбившего насмерть телеведущего Антона Лучанского. 27-летнего Никиту Лазькова осудили на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы: отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили водить в течение 2 лет.

Напомним, резонансное ДТП произошло в конце марта. Авария случилась вечером на улице Богдана Хмельницкого: телеведущий попал под колеса «Мерседеса», когда выходил из трамвая. Момент смертельного ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что трамвай остановился и открыл двери. Телеведущий вышел из транспорта и, видимо, планировал перейти дорогу.

Антон Лучанский ждал зеленый сигнал светофора, когда «Мерседес» сбил журналиста. Антона откинуло прямо на трамвайные пути, к нему сразу же подъехали сотрудники ДПС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791884" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил известного телеведущего.

Момент смертельного ДТП попал на камеры.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU