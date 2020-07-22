Суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть телеведущего Антона Лучанского
В среду, 22 июля, в Калининскомй районном суде вынесли приговор водителю «Мерседеса, сбившего насмерть телеведущего Антона Лучанского. 27-летнего Никиту Лазькова осудили на 6 лет и 6 месяцев лишения свободы: отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запретили водить в течение 2 лет.
Напомним, резонансное ДТП произошло в конце марта. Авария случилась вечером на улице Богдана Хмельницкого: телеведущий попал под колеса «Мерседеса», когда выходил из трамвая. Момент смертельного ДТП попал на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что трамвай остановился и открыл двери. Телеведущий вышел из транспорта и, видимо, планировал перейти дорогу.
Антон Лучанский ждал зеленый сигнал светофора, когда «Мерседес» сбил журналиста. Антона откинуло прямо на трамвайные пути, к нему сразу же подъехали сотрудники ДПС.
В Новосибирске вынесли приговор водителю, который насмерть сбил известного телеведущего.
Момент смертельного ДТП попал на камеры.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU