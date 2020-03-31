В Новосибирске под колесами иномарки погиб журналист Антон Лучанский
В ДТП на улице Богдана Хмельницкого накануне вечером, 30 марта, погиб новосибирский журналист Антон Лучанский. Телеведущего сбила иномарка, когда он выходил из трамвая. О том, что погибшим оказался их коллега, сообщили на сайте ГТРК «Новосибирск» 31 марта.
— 27-летний водитель «Мерседес Бенц Е200» наехал на пешехода, который вышел из трамвая и стоял на остановке. От полученных травм 45-летний мужчина скончался в машине «Скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Антон Лучанский родился в 1974 году. Он закончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета. C 2008 года был телеведущим в ГТРК «Новосибирск». Его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской премии «ТЭФИ» в 2019 году.
«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Антона Лучанского.
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