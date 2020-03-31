В Новосибирске под колесами иномарки погиб журналист Антон Лучанский

31 Март 2020 2020-03-31T07:29:34+03:00

Об этом сообщили коллеги погибшего из редакции ГТРК «Новосибирск»

Изменить размер текста: A A

В ДТП на улице Богдана Хмельницкого накануне вечером, 30 марта, погиб новосибирский журналист Антон Лучанский. Телеведущего сбила иномарка, когда он выходил из трамвая. О том, что погибшим оказался их коллега, сообщили на сайте ГТРК «Новосибирск» 31 марта.

— 27-летний водитель «Мерседес Бенц Е200» наехал на пешехода, который вышел из трамвая и стоял на остановке. От полученных травм 45-летний мужчина скончался в машине «Скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Антон Лучанский родился в 1974 году. Он закончил исторический факультет Новосибирского педагогического университета. C 2008 года был телеведущим в ГТРК «Новосибирск». Его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской премии «ТЭФИ» в 2019 году.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким Антона Лучанского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину, выходившего из трамвая

ДТП произошло в Калининском районе города (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU