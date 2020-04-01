2020-04-01T18:22:44+03:00
Происшествия

Появилось видео страшной аварии, где погиб новосибирский журналист Антон Лучанский

Момент, как его сбила машина, попал на камеры видернаблюдения
Анна ПАШАГИНА
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Известного ведущего сбил автомобиль. Фото: www.nsktv.ruИзвестного ведущего сбил автомобиль. Фото: www.nsktv.ru
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали жуткую аварию, в которой погиб известный журналист Антон Лучанский. Оно появилось на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

На кадрах видно, что трамвай остановился и открыл двери. Телефедущий вышел из транспорта и, видимо, планировал перейти дорогу. Антон Лучанский ждал зеленый сигнал светофора, когда «Мерседес» сбил журналиста. Антона откинуло прямо на трамвайные пути, к нему сразу же подъехали сотрудники ДПС.

Напомним, Антон Лучанский погиб поздно вечером 30 марта. Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении владельца иномарки. Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Момент смертельного ДТП попал на камеры.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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