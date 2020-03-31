«Антон шагнул и оказался под капотом»: известный журналист Антон Лучанский погиб при выходе из трамвая

Известный новосибирский журналист Антон Лучанский погиб под колесами автомобиля. Он был лицом регионального ГТРК, его фильм «Правдивая история людей» стал финалистом российской премии ТЭФИ в 2019 году. И погиб в ДТП по вине водителя иномарки.

Телеведущий выходил из трамвая, когда на него наехал «Мерседес-Бенц». Травмы оказались настолько серьезными, что спасти человека не удалось - Антон умер в «Скорой». За несколько часов в Сети появились десятки некрологов, в социальных сетях знакомые, коллеги и друзья журналиста пишут слова сочувствия семье, вспоминают о том, что это был за человек.

НА КАКОЙ СКОРОСТИ ЕХАЛ АВТОМОБИЛЬ?

Трагическое ДТП случилось вечером 30 марта на остановке «Стадион Сибирь», прямо посреди улицы Б. Хмельницкого. По словам коллег, в тот вечер журналист «ГТРК-Новосибирск» Антон Лучанский возвращался с работы затемно на трамвае № 14. Ровно в 21.40 Антон шагнул из трамвая на проезжую часть, предназначенную для высадки и посадки пассажиров - в этот момент его сбил «Мерседес-Бенц-Е200».

Как сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирску, 27-летний водитель «Мерседеса» должен был пропустить пассажиров и объехать остановку, но вместо этого нарушил ПДД, не притормозил и сбил пассажира. Подозреваемый пояснил, что ехал со скоростью 40 - 50 км/ч. Однако друзья и коллеги Антона не верят этим пояснениям, они считают, что водитель значительно превысил скорость.

- Мы работали вместе 11 лет, Антон был очень ответственный, отзывчивый и добрый. До сих пор в голове не укладывается - как можно попасть под машину при выходе из трамвая… По правилам водитель должен пропустить человека, но этого не произошло. Видимо, Антон шагнул - и сразу оказался перед капотом, - рассказал КП-Новосибирск коллега, оператор «ГТРК-Новосибирск» Иван Осинцев.

«ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ ЖЕНУ И ДОЧЬ»

Погибший Антон Лучанский был настоящим профессионалом - об этом говорят друзья, коллеги и сотни знакомых и партнеров журналиста. Его честность и добропорядочность ценили и власти - мэр Анатолий Локоть назвал его неравнодушным и принципиальным человеком. Соратник Иван Осинцев говорит, что все свободное от работы время Антон Лучанский старался посвятить жене и дочери - любил и оберегал семью.

- Мы сделали вместе три документальных фильма, поднимались с археологами в Гималаи, последняя картина «Правдивая история людей» прошла в финал премии ТЭФИ. Антон всегда был очень добрый, злым я его никогда не видел. Он подходил к жизни с очень тонкой иронией и юмором, очень глубоко смотрел на вещи, по-философски. Помимо истории и археологии любил музыку, гитару, - вспоминает Иван Осинцев.

Антон Лучанский был страстным фанатом археологии - он был в составе экспедиции, которая нашла знаменитую принцессу Укок. Фото предоставлено Иваном Осинцевым

Погибший журналист Антон Лучанский был широко известен среди археологов — он был в составе экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН, которая в 1993 году нашла знаменитую мумию принцессы Укок. Как рассказала «КП-Новосибирск» начальник экспедиции Наталья Полосьмак, тогда 18-летний Антон Лучанский поехал в экспедицию в качестве журналиста.

Иван Осинцев уточнил, что было бы правильно увековечить имя погибшего на памятной доске на доме, где жил новосибирец.

«БОГДАНКА ВНОВЬ ОСИРОТЕЛА»

По другую сторону экрана Антон Лучанский был известным местным активистом и патриотом своего района - Богданки. Буквально за неделю до трагедии он вместе с волонтерами очищал дворы от снега, в том числе откапывал гигантское «яйцо динозавра» - знаменитый арт-объект.

Новосибирский историк и краевед Константин Голодяев уверен: погибший журналист вписал свое имя в историю района, как и скульптор Геннадий Арбатский и депутат Дмитрий Прибаловец. Одним из лучших решений был бы профессиональный конкурс СМИ или молодежная премия имени Антона Лучанского.

- Да, Богданка вновь осиротела. Антон был ее стержнем. Он рассказывал о ней на странице Фейсбука, на телевидении. Спокойно и доходчиво. Удивительно интеллигентный человек. Ему нельзя было не верить. Он любил Богданку, она всегда будет любить его. Светлая память, - высказался Константин Голодяев.

Фильм памяти Антона Лучанского.Видео предоставлено Евгением Витруком

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