В Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину, выходившего из трамвая
Вечером, 30 марта, в Новосибирске произошла ДТП со смертельным исходом. Иномарка сбила мужчину, который выходил из трамвая. Авария произошла в Калининском районе города.
— В десять часов вечера, 27-летний водитель автомобиля Mercedes ехал по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Танковой в сторону улицы Учительской. Около дома № 20 на улице Богдана Хмельницкого он сбил мужчину, который выходил там из трамвая, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. В момент случившегося автомобилист был абсолютно трезв.
Удар был такой силы, что пострадавший 45-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.
На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU