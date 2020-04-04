Машиной, сбившей насмерть журналиста Лучанского, управлял новосибирский предприниматель

4 Апр 2020 2020-04-04T09:39:44+03:00

Судя по данным ЕГРЮЛ, предполагаемый виновник зарегистрировался в реестре менее года назад

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Стала известна личность водителя, задержанного по делу о гибели новосибирского журналиста Антона Лучанского. По данным издания «Новая Сибирь», его зовут – Никита Лазьков.

«Из ЕГРЮЛ следует, что он — индивидуальный предприниматель, зарегистрировавшийся менее года назад и в качестве основного вида деятельности указавший транспортную обработку грузов», - сообщает издание.

Автор допускает, что предприниматель - сын героя громкой криминальной истории. Дело в том, что в Сибири действовала преступная группа, поставлявшая за границу проституток. Одним из организаторов борделя был Сергей Лазьков. Таково имя и отца предполагаемого виновника ДТП.

Напомним, что Антон Лучанский погиб в ДТП на улице Богдана Хмельницкого 30 марта. Телеведущего сбила иномарка, когда он выходил из трамвая.

Момент смертельного ДТП попал на камеры.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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