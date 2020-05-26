Под Новосибирском электрички простояли полтора часа из-за обесточенных путей
Из-за сильной бури, которая обрушилась на Новосибирск сегодня, 26 мая, отключились линии электропередач на железной дороге. Из-за этого несколько электричек буквально встали на путях, не имея возможности двигаться дальше.
— На подстанции «Иня» нет напряжения. Электропоезд до Черепанова стоит уже 30 минут возле станции «Инструментальный завод». Машинист объявил, что впереди стоят еще два поезда, — пишут сибиряки в паблике «АСТ-54».
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги КП-Новосибирск рассказали об этом инциденте, и о том, что было предпринято, чтобы ликвидировать последствия.
— Из-за сильного ветра произошло аварийное отключение линий электропередач. Пятнадцать пригородных поездов были задержаны, время задержки составило от 10 минут до 1 часа 36 минут. Железнодорожниками на месте проведены восстановительные работы и приняты все меры для скорейшей ликвидации последствий, — пояснили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU