2020-05-26T18:50:56+03:00
Общество

Под Новосибирском электрички простояли полтора часа из-за обесточенных путей

Линии электропередач отключились из-за сильного ветра
Алена КУЛЕШОВА
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Несколько электричек буквально встали на путях, не имея возможности двигаться дальше. Фото: "АСТ-54"Несколько электричек буквально встали на путях, не имея возможности двигаться дальше. Фото: "АСТ-54"
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Из-за сильной бури, которая обрушилась на Новосибирск сегодня, 26 мая, отключились линии электропередач на железной дороге. Из-за этого несколько электричек буквально встали на путях, не имея возможности двигаться дальше.

— На подстанции «Иня» нет напряжения. Электропоезд до Черепанова стоит уже 30 минут возле станции «Инструментальный завод». Машинист объявил, что впереди стоят еще два поезда, — пишут сибиряки в паблике «АСТ-54».

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги КП-Новосибирск рассказали об этом инциденте, и о том, что было предпринято, чтобы ликвидировать последствия.

— Из-за сильного ветра произошло аварийное отключение линий электропередач. Пятнадцать пригородных поездов были задержаны, время задержки составило от 10 минут до 1 часа 36 минут. Железнодорожниками на месте проведены восстановительные работы и приняты все меры для скорейшей ликвидации последствий, — пояснили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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