Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске
В Новосибирске шквалистый ветер валит деревья. Об этом сибиряки рассказывают в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— В поселке Рыбачий упавшая береза перегородила дорогу. Освободить дорогу местные жители смогли самостоятельно с помощью грузового автомобиля, — рассказывает подписчик группы. — А вот еще один случай перед перекрестком улиц Забалуева и Холмистой на дорогу упало дерево, которое полностью перекрыло одно из направлений движения.
Еще несколько случаев падения деревьев произошли на Бердском шоссе и на улице Зорге.
— На 6-м микрорайоне ветер вырвал остановочный павильон, который влетел в припаркованные автомобили, — присылает снимок в группу подписчик.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писали, что на Новосибирск надвигается буря. Ветер будет достигать до 20-25 метров в секунду.
Ветер уже вырвал остановку. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Камаз вытаскивает дерево с дороги в поселок Рыбачий.
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ИСТОЧНИК KP.RU