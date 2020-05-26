2020-05-26T12:01:59+03:00
Происшествия

Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске

Сильный ветер не щадит столицу Сибири
Анна ПАШАГИНА
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Ветка от дерева перегородила полосу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Ветка от дерева перегородила полосу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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В Новосибирске шквалистый ветер валит деревья. Об этом сибиряки рассказывают в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— В поселке Рыбачий упавшая береза перегородила дорогу. Освободить дорогу местные жители смогли самостоятельно с помощью грузового автомобиля, — рассказывает подписчик группы. — А вот еще один случай перед перекрестком улиц Забалуева и Холмистой на дорогу упало дерево, которое полностью перекрыло одно из направлений движения.

Еще несколько случаев падения деревьев произошли на Бердском шоссе и на улице Зорге.

— На 6-м микрорайоне ветер вырвал остановочный павильон, который влетел в припаркованные автомобили, — присылает снимок в группу подписчик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писали, что на Новосибирск надвигается буря. Ветер будет достигать до 20-25 метров в секунду.

Ветер уже вырвал остановку. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Ветер уже вырвал остановку. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Камаз вытаскивает дерево с дороги в поселок Рыбачий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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