«Выдерните вилки из розеток!»: МЧС обратились к новосибирцам с заявлением

25 Май 2020 2020-05-25T15:01:13+03:00

Изменить размер текста: A A

На последнюю неделю мая синоптики обещают в Новосибирске похолодание. Согласно прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, в течение нескольких дней с 33 градусов тепла температура воздуха может понизиться до 15-20 градусов. Кроме того, в регион в ближайшие несколько дней придут дожди и грозы, порывы ветра при которых будут усиливаться до 20-25 метров в секунду.

В связи с этим ГУ МЧС по Новосибирской области предупреждает сибиряков о возможном возникновении различных ЧП. Спасатели просят людей быть осторожнее.

— При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града, по возможности, оставайтесь в помещении. На время непогоды лучше закрыть форточки и окна, а также заранее убрать с балконов и подоконников вещи, чтобы они не упали из-за сильного ветра. При перепадах напряжения в квартире сразу же обесточьте все электроприборы, выдерните вилки из розеток, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Если же непогода застала вас на улице, то нужно зайти в ближайший подземный переход или укрыться в подъездах ближайших зданий. Нельзя прятаться от сильного ветра возле стен домов, за рекламными щитами, под деревьями и возле недостроенных зданий. Не стоит также парковать в подобных местах машины.

В ветреную погоду нужно особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности. При возникновении ЧП или необходимости помощи спасателей вы можете позвонить по единому номеру экстренных оперативных служб 112. Кроме того, в региональном МЧС круглосуточно работает телефон доверия: 8-383-239-99-99.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Достаем куртки: резкое похолодание пообещали Новосибирску синоптики

Ночью температура воздуха опустится ниже нуля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU