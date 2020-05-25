Достаем куртки: резкое похолодание пообещали Новосибирску синоптики

25 Май 2020 2020-05-25T09:39:27+03:00

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Мы выяснили, какой ожидается погода на неделю в Новосибирске. По прогнозам синоптиков, новосибирцев ждет резкое похолодание до 14 градусов днем, а в середине недели ночная температура опустится ниже нуля.

— Характер погоды сильно меняется. Циклоны будут перемещаться с районов Среднего и Северного Урала на восток и вызовут ливневые и грозовые дожди. При грозах порывы ветра могут усиливаться до 20-25 метров в секунду. Мы полагаем, что и температура резко изменится. 26 мая будет 28-33 градуса жары, но 27 мая она понизится до 4-9 градусов тепла ночью и 14-19 градусов днем. Наконец, 28 мая в Новосибирскую область вторгнется северный антициклон: ночью возможны заморозки до -3 градусов, днем — не выше 15-20 градусов тепла, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

На первой половине недели синоптики прогнозируют штормовой ветер, во время дождей возможен град. После заморозков температура днем в пятницу, 29 мая, повысится. В субботу и воскресенье сибиряков ждет теплая, но по-прежнему дождливая погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU