2020-05-25T09:39:27+03:00
Общество

Достаем куртки: резкое похолодание пообещали Новосибирску синоптики

Ночью температура воздуха опустится ниже нуля
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
По прогнозам синоптиков, новосибирцев ждет резкое похолодание до заморозков.По прогнозам синоптиков, новосибирцев ждет резкое похолодание до заморозков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Мы выяснили, какой ожидается погода на неделю в Новосибирске. По прогнозам синоптиков, новосибирцев ждет резкое похолодание до 14 градусов днем, а в середине недели ночная температура опустится ниже нуля.

— Характер погоды сильно меняется. Циклоны будут перемещаться с районов Среднего и Северного Урала на восток и вызовут ливневые и грозовые дожди. При грозах порывы ветра могут усиливаться до 20-25 метров в секунду. Мы полагаем, что и температура резко изменится. 26 мая будет 28-33 градуса жары, но 27 мая она понизится до 4-9 градусов тепла ночью и 14-19 градусов днем. Наконец, 28 мая в Новосибирскую область вторгнется северный антициклон: ночью возможны заморозки до -3 градусов, днем — не выше 15-20 градусов тепла, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

На первой половине недели синоптики прогнозируют штормовой ветер, во время дождей возможен град. После заморозков температура днем в пятницу, 29 мая, повысится. В субботу и воскресенье сибиряков ждет теплая, но по-прежнему дождливая погода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Андрей Травников о подпольных вечеринках в Новосибирске: «Пусть собираются на пустыре и мешают только лягушкам»
Стало известно, что взорвалось на металлобазе, где погиб рабочий
«Звал на помощь»: в Новосибирске школьник оказался посреди Оби на надувном матрасе
Достаем куртки: резкое похолодание пообещали Новосибирску синоптики
Трое заразились за сутки: в Новосибирске коронавирус обнаружили у 137 детей
«Заклинило замок»: дочки не смогли открыть дверь отцу, когда он вернулся с работы
В Новосибирске умерла 56-летняя главврач поликлиники № 24
В Новосибирске — рекорд по заболевшим коронавирусом: за сутки заразились 89 человека
Сибирские киберспортсмены сразятся за «Кубок Ростелекома» в онлайн-турнире
«Плавал с друзьями на резиновой лодке»: стали известны подробности гибели 13-летнего мальчика под Новосибирском
Новосибирск окутала дымка: синоптики рассказали, стоит ли беспокоиться
«Тело нашли водолазы»: под Новосибирском в озере утонул 13-летний мальчик
Новосибирская станция Клещиха теперь открыта и для контрейлерных перевозок
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
«Дополз до края и позвал на помощь»: новосибирец с третьего этажа высотки упал на крышу магазина
«Он очень умный»: дачники не могут поймать зайца-обжору, который съел у них всю капусту
«Обещали вылечить»: экстрасенсы из Новосибирска обманули пенсионерок почти на полмиллиона рублей
«Угнали машину и врезались в дерево»: за гибель пассажира водителю дали 7 лет колонии
Погода на сегодня в Новосибирске: рассказываем, чего ждать новосибирцам 25 мая
«Выстрелил в водителя»: авария в Новосибирске привела к драке со стрельбой
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Следователи проведут проверку после вечеринки в центре Новосибирска во время самоизоляции
Полиция объяснила, за что задержала автора хита «Тарантино на карантино» в центре Новосибирска
«Я его бабушке отдал»: сибиряк поймал огромного леща