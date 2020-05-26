2020-05-26T13:07:24+03:00
Общество

В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто

Произошедшее сфотографировали прохожие
Алена КУЛЕШОВА
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в Дзержинском районе, на машины упали листы профнастила. Фото: "АСТ-54"в Дзержинском районе, на машины упали листы профнастила. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске сегодня, 26 мая, бушует буря. В городе падают деревья, ветер вырывает с места остановки, поднимает вверх различные стройматериалы. Так, в Дзержинском районе, на машины упали листы профнастила.

— У дома № 40 на улице Королева штормовой ветер сдул металлические листы, которые рухнули на стоящие у здания автомобили, — пишут очевидцы происходящего в паблике «АСТ-54». — Один из таких листов спланировал на желтый Ford Focus, накрыв собой лобовое стекло, капот и крыло хэтчбека.

В Новосибирске сегодня, 26 мая, бушует буря. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске сегодня, 26 мая, бушует буря. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом новосибирцы просят быть друг друга осторожнее, и отмечают, что такой сильный ветер вполне может поднять вверх плохо закрепленные стройматериалы:

— Сейчас вся «халтурная» работа по городу будет летать.

— Хорошо бы, чтобы этот случай страховка оплатила.

— Люди, будьте аккуратнее. Смотрите не только по сторонам, но и вверх, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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