В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто
В Новосибирске сегодня, 26 мая, бушует буря. В городе падают деревья, ветер вырывает с места остановки, поднимает вверх различные стройматериалы. Так, в Дзержинском районе, на машины упали листы профнастила.
— У дома № 40 на улице Королева штормовой ветер сдул металлические листы, которые рухнули на стоящие у здания автомобили, — пишут очевидцы происходящего в паблике «АСТ-54». — Один из таких листов спланировал на желтый Ford Focus, накрыв собой лобовое стекло, капот и крыло хэтчбека.
В Новосибирске сегодня, 26 мая, бушует буря. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом новосибирцы просят быть друг друга осторожнее, и отмечают, что такой сильный ветер вполне может поднять вверх плохо закрепленные стройматериалы:
— Сейчас вся «халтурная» работа по городу будет летать.
— Хорошо бы, чтобы этот случай страховка оплатила.
— Люди, будьте аккуратнее. Смотрите не только по сторонам, но и вверх, — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Буря в Новосибирске 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция с улиц города
О том, как бушует буря в Новосибирске 26 мая 2020, — в нашей прямой онлайн-трансляции (подробнее).
Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске
Сильный ветер не щадит столицу Сибири (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU