2020-05-26T12:23:04+03:00
Происшествия

Буря в Новосибирске 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция с улиц города

О том, как бушует буря в Новосибирске 26 мая 2020, - в нашей прямой онлайн-трансляции
Татьяна СОЛОВОВААлена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Непогода пришла в Новосибирск.Непогода пришла в Новосибирск.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Весна прощается с Сибирью не только жарой, но и непогодой: нагрянула буря в Новосибирске 26 мая 2020. Наши корреспонденты отправились на улицы года, чтобы вести прямую онлайн-трансляцию.

К слову, синоптики и спасатели предупреждали о непогоде заранее:

- Нужно закрыть форточки и окна, а также заранее убрать с балконов и подоконников вещи, чтобы они не упали из-за сильного ветра. При перепадах напряжения в квартире сразу же обесточьте все электроприборы, выдерните вилки из розеток, - такие рекомендации давали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции и вы: присылайте свои фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем в нашей трансляции.

Буря в Новосибирске 26 мая 2020.

На Новосибирск обрушилась буря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новосибирской области нарушителей ПДД будут ловить дроны
Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске
Новосибирец бесплатно раздавал маски у метро: вирусологи рассказали, можно ли их было брать
Юбилейный номер «Комсомольской правды» - к 95-летию любимой газеты
Бастрыкин взял на контроль расследование запрещенной вечеринки в центре Новосибирска
«Не время веселья «во время чумы»: власти объяснили, почему отменили День города в Новосибирске
Работница почты украла у новосибирского ветерана выплату к 75-летию Победы
Предприниматели начали пользоваться мерами поддержки, которые разработали в мэрии Новосибирска
«В тяжелом состоянии — 59 пациентов»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 87 человек
Трансгенные мыши помогут ученым в борьбе с коронавирусом
«Да что-то я хриплю, доктор»: врача возмутила вечеринка в центре Новосибирска
В Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер
День города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдет
«Вектор» назвал точную дату клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парковки на Красном проспекте с 1 июня 2020 года: сколько будут стоить, график работы
«Сколько ж насекомых я съела?»: сибирячке в десерте попался таракан
Мама наругает: новосибирец случайно заблокировал машину, в которой была маленькая дочка
«Конкретно послали»: сибирячке не вернули деньги за проезд в троллейбусе, который врезался в легковушку
«Он ударился головой»: водитель сбежал с места аварии, бросив раненого подростка и разбитую машину
«В драку не полезла, плохо себя чувствовала»: новосибирец украл из кармана кофты пенсионерки 5 тысяч рублей
Погода на сегодня в Новосибирске: жару сменит ливень с градом
В «Толмачево» дворник украл чемодан, спрятав его в мусорный бак