Буря в Новосибирске 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция с улиц города

Весна прощается с Сибирью не только жарой, но и непогодой: нагрянула буря в Новосибирске 26 мая 2020. Наши корреспонденты отправились на улицы года, чтобы вести прямую онлайн-трансляцию.

К слову, синоптики и спасатели предупреждали о непогоде заранее:

- Нужно закрыть форточки и окна, а также заранее убрать с балконов и подоконников вещи, чтобы они не упали из-за сильного ветра. При перепадах напряжения в квартире сразу же обесточьте все электроприборы, выдерните вилки из розеток, - такие рекомендации давали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции и вы: присылайте свои фото и видео на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Все самое интересное мы обязательно опубликуем в нашей трансляции.

Буря в Новосибирске 26 мая 2020.